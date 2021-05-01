УПЦ МП привезли Благодатный огонь в Украину, ПЦУ ожидают его на Пасху

Глава делегации УПЦ МП митрополит Антоний получил Благодатный огонь в Иерусалиме и привез в Украину 1 мая вечером. Православная церковь Украины (ПЦУ) ожидает его в воскресенье, 2 мая, около 10 утра.

Как сообщил пресс-секретарь ПЦУ, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря на странице в Facebook, церковь чтит Святой Свет как видимый знак благословения от Гроба Господня, но везти его чартером необходимости нет.

Зоря отметил, что сущность и значение Пасхи не могут и не должны сосредотачиваться на привозе и распространении Святого Света.

"Тем более, несколько кощунственно в попытках к Святому Свету привязать признание или отрицание действия благодати Божией в Церкви – так, будто Православие является "религией огнепоклонников", – написал архиепископ.

Он напомнил, что обычай привозить Святой Свет в ночь Пасхи – совершенно новый, он возник только благодаря установлению авиаперелетов.

"Поэтому нет никакой действительно весомой необходимости тратить огромные средства на чартерные рейсы, особенно во время пандемии, чтобы на несколько часов раньше привезти Святой Свет", – подытожил Зоря.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пасха в 2021 году у православных христиан отмечается 2 мая. О том, как правильно отметить и что категорически не рекомендуется делать в Светлое Христово Воскресение, читайте в нашем материале. Напомним, католики отметили праздник 4 апреля.