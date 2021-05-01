Одним из маркеров общественного развития для меня является то, что происходит на кладбищах. Так получилось, что с самого детства я видел следующую картину: в "поминальные дни" сотни людей на огромном донецком кладбище, разложенные огурцы, яйца, котлеты, взмокший от жары сыр и водка на советских металлических гробничках с красными звездами и окрашенными "серебрянкой" ржавые оградки, смех, анекдоты уже "подвыпившей публики" и разговоры вокруг о чем угодно, только не о покойном.

Все это – на фоне огромных терриконов, которые то съедали понемногу кладбище, надвигаясь на него, то сами могилы уже уходили куда-то в рудую гору, которая когда-то давала всем здесь работу и, собственно, жизнь.

Когда в прошлом году я жил в Праге, то почти каждый день обязательно шел мимо местного кладбище с фамильными склепами, невероятными скульптурами Девы Марии и Христа, которые сами по себе уже были произведением искусства. Здесь невозможно было представить котлеты или огурцы. Скромно положен букет цветов – да. Цивилизационная граница между российским Востоком и Западом проходила для меня в том числе мимо этих склепов.

Сейчас здесь, в небольшом городке под Вроцлавом, тоже есть кладбище. Городок маленький, и, по-моему, единственное событие, которое происходит здесь каждый день – это воспаление десятков свечей на кладбище. Каждый вечер кто-то приходит и зажигает свечи даже на могилах середины прошлого века – которые, кстати, выглядят так же аккуратно и чисто как и новые здесь могилы.

Это происходит почти незаметно среди информационных штормов в фейсбуке или телевизионных новостей: я бы даже сказал, что кладбище отдает определенным теплом, если такое слово вообще уместно у места захоронения. Не знаю, с какими мыслями живет человек, который несколько часов тратит на такую работу – но ощущение такое, что поляки в этом маленьком поселке берегут что-то важнее памяти родных или просто прошлое. Я бы сказал, что в этих лампадках горит свет и новых поколений.

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