Новости Украины: в Польше снова разбился украинский автобус, а во Львове крышка люка убила ребенка

В Польше вблизи Кашице автобус с украинцами снова попал в ДТП, а во Львове крышка люка вылетела из-под колес авто ГСЧС и убила 10-летнего мальчика.

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