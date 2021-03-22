"Я в больнице с коронавирусом, нужны деньги": мошенники придумали новый способ обмана украинцев

В Украине набирает обороты новая схема мошенничества. Теперь людям звонят от имени родственников и сообщают, что их близкий находится в больнице с высокой температурой, и просят помочь с лечением коронавируса. Встревоженные украинцы спешат на помощь и в результате отдают деньги обманщикам.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

На днях на удочку мошенников попалась жительница Киевской области Людмила. Ей на мобильный телефон позвонил мужчина и представился двоюродным братом.

"Я в последний раз своего родственника видела лет десять назад. Он сам с востока, давно работал в России. Словом, мы не встречались и не слышали друг друга давно. И тут раздается звонок и мужской голос говорит, что это Саша. Хотя голос был и не похож, да и ни слова на украинском языке он не сказал, хотя родом из украиноязычной семьи, я на это как-то не обратила внимания. Просто отметила про себя. Мало ли, люди ведь меняются", – рассказывает OBOZREVATEL Людмила.

"Саша" сообщил, что он в Киеве подхватил коронавирус и сейчас находится в больнице. Отвечал как-то односложно. Но Людмила подумала, что это из-за болезни, ведь он сказал, что у него температура 39,2.

"Он не мог назвать в какой больнице находится, сообщил только, что забрала его скорая с Троещины. И попросил пополнить ему мобильный телефон на 80 грн. Конечно, я записала номер и тут же отправила деньги. И минуты не прошло, он перезванивает и просит еще подкинуть, мол пакет стоит 150 грн. Я перечислила еще 80 грн. Попросила сына с ним связаться, разузнать как он. Может, ему что-то нужно, а он стесняется мне сказать. Сын тоже с ним связался", – говорит Людмила.

"Родственник" сказал, что деньги ему, конечно, нужны, а то на лекарства в день якобы уходит от 800 до 1000 грн, а он уже пятый день в больнице. Но в какой именно, он так и не мог сказать, поскольку якобы не знал. Женщина решила сама выяснить, где он находится, захотела связаться с врачом и узнать, чем можно помочь родственнику.

"Позвонила в скорую, там по его фамилии никаких данных не было, никто его с Троещины никуда не увозил. Мало ли, думаю. Стала выяснять в больницах, сказали, что на Троещине ковидных медицинских учреждений нет. Звоните в больницу №8 или №3. Я обзвонила практически все. И тут со мной связался сын и сказал: "Мама, отбой, это мошенник". Он просто погуглил номер мобильного и тут же обнаружил информацию, что этот человек уже не раз разводил людей", – говорит Людмила.

В полицию она не обращалась, поскольку сумма небольшая. Да и сил уже не было выяснять отношения.

Кстати, это уже не такой и редкий случай. Как сообщают некоторые пользователи соцсетей, мошенники, которые раньше звонили по ночам и говорили, что ваш родственник в беде и несите деньги, сменили сюжет.

"Мне тоже уже звонили и говорили, мол я в больнице. Переспрашиваю, кто в больнице. "Ну я, Андрей". А дальше неразборчиво. Я сразу поняла, что это обман. И мне знакомая рассказывала, что ей позвонили якобы из больницы от имени врача. Сказали, что ваш родственник в реанимации, он под кислородом, говорить не может, но нужны деньги. Мы ваш номер нашли в его мобильном телефоне. Она стала задавать вопросы, в какой больнице, как зовут, как давно? Врач бросил трубку, сказав, что ему некогда. Она подумала, что это ее племянник. Стала уже деньги собирать. И тут звонит племянник и спрашивает, как дела. Она была в шоке", – рассказывает Виктория на одном из форумов.

Адвокат Иван Либерман говорит, что как только вам позвонил родственник или врач и сообщил, что кому-то нужна ваша помощь, не торопитесь отдавать деньги.

"В наше время доверчивость слишком дорого обходится. Поэтому никому на слово не верьте. После того, как вам сообщили, что кто-то болен, свяжитесь с близкими людьми этого больного, уточните, действительно ли он в клинике и ему нужна помощь. И только убедившись в том, что он нуждается, отдавайте деньги", – советует Либерман.

В случае, если вы все-таки поторопились с помощью, а потом поняли, что вас обманули, нужно обратиться в полицию. Адвокат подчеркивает, что лучше сразу писать заявление в управление или отделение киберполиции.

"Скорее всего, обычная полиция вашим делом заниматься не будет. Им не интересна сумма в 200 грн и даже в 20 тысяч. А вот киберполиция обязана этим заняться. Часто такие дела расследуются и доходят до суда", – говорит адвокат.

В пресс-службе киберполиции OBOZREVATEL сказали, что пока к ним с подобными жалобами не обращались.