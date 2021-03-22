Новини України: в Польщі знову розбився український автобус, а у Львові кришка люка вбила дитину
У Польщі поблизу Кашице автобус із українцями знову потрапив у ДТП, а у Львові кришка люка вилетіла з-під коліс авто ДСНС і вбила 10-річного хлопчика.
У понеділок, 22 березня, відбулися й інші важливі події. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з найбільш значущими і цікавими новинами за добу:
У Польщі поблизу Кашице пасажирський автобус із українцями потрапив у ДТП. Внаслідок трагедії загинула одна людина, п'ятеро отримали травми. Аварія сталася майже в тому самому місці, що трагедія на початку березня, коли загинуло п'ять українців.
У Львові кришка люка вилетіла з-під коліс авто ДСНС і вбила 10-річного хлопчика. Відомо, що в автомобілі їхало подружжя з 10-річним сином, за кермом був батько, а мама з дитиною сиділи ззаду.
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