Лавров предложил отказаться от доллара в России в ответ на санкции

В России захотели отказаться от использования доллара и международных платежных систем на фоне усиления санкций.

Так, глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров предложил использовать альтернативные доллару мировые валюты для укрепления самостоятельности, говорится на сайте МИД.

"Поэтому нам нужно снижать санкционные риски путём укрепления своей технологической самостоятельности, путём перехода к расчётам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару. Нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платёжных систем", – сказал Лавров.

Кроме того, глава российского МИД назвал санкции причудами западных стран и добавил, что наказывать кого-либо на современной международной арене неправильно, а Россию – неумно.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее: