Новости Украины: подозрение Медведчуку и угроза новой аварии на ЧАЭС

Нардепам от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку подписали подозрение в государственной измене и хищении ресурсов в Крыму, для которого политики вступили в сговор с агрессором. Их также заподозрили в сдаче позиций ВСУ и вербовке украинцев.

Во вторник, 11 мая, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за день:

На Чернобыльской атомной электростанции продолжаются реакции деления в массах уранового топлива внутри заблокированного из-за завалов и воды реакторного зала. В связи с этим ученые не исключают возможность новой аварии.

Харьковчанка Марта Федина на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште, выиграла для Украины первую в истории золотую медаль в одиночных выступлениях.

Апелляционный суд аннулировал решение Окружного административного суда Киева и восстановил действие нового украинского правописания . Апелляцию Кабинета министров Украины в этом деле полностью удовлетворили.

За последнее время Российская Федерация развернула возле границ Украины стотысячную армию. По данным разведчиков, техника и военные страны-агрессора расположены вокруг нашего государства и могут вторгнуться на пяти направлениях .

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что президент Владимир Зеленский поручил СНБО, Антимонопольному комитету и Офису президента разработать закон про олигархов. К ним в Украине относят 13 персон.