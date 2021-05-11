Новости Украины: подозрение Медведчуку и угроза новой аварии на ЧАЭС

София Закревская
София Закревская
Общество
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Новости Украины: подозрение Медведчуку и угроза новой аварии на ЧАЭС

Нардепам от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку подписали подозрение в государственной измене и хищении ресурсов в Крыму, для которого политики вступили в сговор с агрессором. Их также заподозрили в сдаче позиций ВСУ и вербовке украинцев.

Во вторник, 11 мая, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за день:

  • Жена члена наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергея Лещенко Анастасия Топольская (Dj Nastia), которая выступила на "секс-позитивной вечеринке" в России, впервые отреагировала на скандал и передала "привет всем ботофермам и хейтерам", и попросила их писать еще больше, чтобы ее публикации поднимались в топ.

  • В Минздраве до конца года планируют увеличить наличие доз вакцин до 48 млн, чтобы вакцинировать 70% взрослого населения страны. При этом в министерстве признали, что имеющееся в Украине количество вакцин против коронавируса и темпы вакцинации не удовлетворяют потребности страны.

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