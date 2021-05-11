Новости Украины: подозрение Медведчуку и угроза новой аварии на ЧАЭС
Нардепам от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку подписали подозрение в государственной измене и хищении ресурсов в Крыму, для которого политики вступили в сговор с агрессором. Их также заподозрили в сдаче позиций ВСУ и вербовке украинцев.
Во вторник, 11 мая, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за день:
На Чернобыльской атомной электростанции продолжаются реакции деления в массах уранового топлива внутри заблокированного из-за завалов и воды реакторного зала. В связи с этим ученые не исключают возможность новой аварии.
Харьковчанка Марта Федина на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште, выиграла для Украины первую в истории золотую медаль в одиночных выступлениях.
Апелляционный суд аннулировал решение Окружного административного суда Киева и восстановил действие нового украинского правописания. Апелляцию Кабинета министров Украины в этом деле полностью удовлетворили.
За последнее время Российская Федерация развернула возле границ Украины стотысячную армию. По данным разведчиков, техника и военные страны-агрессора расположены вокруг нашего государства и могут вторгнуться на пяти направлениях.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что президент Владимир Зеленский поручил СНБО, Антимонопольному комитету и Офису президента разработать закон про олигархов. К ним в Украине относят 13 персон.
Жена члена наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергея Лещенко Анастасия Топольская (Dj Nastia), которая выступила на "секс-позитивной вечеринке" в России, впервые отреагировала на скандал и передала "привет всем ботофермам и хейтерам", и попросила их писать еще больше, чтобы ее публикации поднимались в топ.
В Минздраве до конца года планируют увеличить наличие доз вакцин до 48 млн, чтобы вакцинировать 70% взрослого населения страны. При этом в министерстве признали, что имеющееся в Украине количество вакцин против коронавируса и темпы вакцинации не удовлетворяют потребности страны.