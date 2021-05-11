Апелляционный суд восстановил действие нового украинского правописания

Во вторник, 11 мая, Шестой апелляционный административный суд аннулировал решение Окружного административного суда Киева (ОАСК) об отмене нового украинского правописания. Оно было признано противоправным.

Об этом сообщили на сайте суда. Как заявила заместитель министра юстиции Дениса Малюськи Валерия Коломиец, апелляцию Кабинета министров Украины в этом деле полностью удовлетворили, отметили в Telegram Минюста.

Таким образом, нормы украинского правописания, утвержденные в 2019 году, остаются в силе. Как сообщает "Громадське", во время заседания представители Кабмина акцентировали, что такое решение правительства о новом правописании не нарушает права истца.

"Поэтому, уважаемые ученики, студенты, абитуриенты, – можете и дальше учиться и готовиться к экзаменам по правописанию 2019 года", – добавили в Минюсте.

Адвокат Ростислав Кравец в Telegram сообщил, что намерен подавать кассационную жалобу на решение апелляционного суда.

Напомним, что 12 марта Министерство юстиции Украины подало апелляцию на решение Окружного административного суда Киева (ОАСК) об отмене нового украинского правописания.

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