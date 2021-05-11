СНБО насчитал в Украине 13 олигархов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что президент Владимир Зеленский поручил СНБО, Антимонопольному комитету и Офису президента разработать закон про олигархов. К ним в Украине относят 13 персон.

"На крайнем заседании Совета нацбезопасности и обороны президент дал задание Аппарату Совета национальной безопасности, Антимонопольному комитету, Офису президента разработать закон про олигархов, которые на сегодняшний день имеют очень большое влияние на нашу экономику, наши внутриполитические и внешнеполитические процессы", – отметил Данилов, выступая на всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны". Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По его словам, имеются в виду 13 персон, которых можно с уверенностью отнести к среде олигархов по тем критериям, которые рассчитываются в СНБО. В то же время Данилов не уточнил, о ком идет речь.

До этого 15 апреля Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил об инициативе по разработке законопроекта в отношении олигархов с целью ограничения их влияния на политику и принятие законов в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский и его команда в последние месяцы инициировали ряд шагов, свидетельствующих о готовности снизить влияние олигархов в Украине.

По ее словам, путем временного восстановления государственного регулирования цен на энергоносители Зеленский смог нивелировать негативное влияние олигарха Дмитрия Фирташа.

Вскоре сам Зеленский в новом видео обратился к крупным украинским бизнесменам, среди которых и Фирташ. Он отметил, что главный принцип справедливости, которого хочет достичь украинская власть, заключается в проведении границы между крупным бизнесом и олигархическим классом.