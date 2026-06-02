Киево-Печерская Лавра руками замечательного каллиграфа Oleksiy Chekal сделала, казалось бы, мелкий, незаметный, но на самом деле очень важный акт возвращения первоначальной истории через изменение всего одной буквы. Недавно я рассматривал фотки с редизайна переоткрытых Антониевых ближних пещер в Киево-Печерской Лавре.

Русский былинный богатырь из Моровска, что к северу от Киева, и известный как святой и преподобный Илья-Печерский, на табличке у его мощей в пещерах Киево-Печерской Лавры теперь указан как Муровец (через букву В), а не Муромец. Почему это важно?

Московская империя выстроила свое величие на фальсификациях истории. В частности, украла и легендарных героев русской эпохи. Того же Илью, приписывая эту фигуру к их угро-финскому Мурому Владимирской области, который расположен в 1000 километрах, и от которого до Киева никак не доскачешь за одно утро, как это написано в тех же былинах. А вот из Моровска на Черниговщине (древние названия "Моровск" или "Моровийск"), который расположен в 90 километрах, - это как раз один хороший дневной переход для хорошего коня.

Эта замена — не просто исправление опечатки. Это точечный и чрезвычайно точный удар по одному из краеугольных камней российского имперского мифа.