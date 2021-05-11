Украина завоевала историческое "золото" на чемпионате Европы по водным видам спорта

Харьковчанка Марта Федина на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште, выиграла для Украины первую в истории золотую медаль в одиночных выступлениях.

19-летняя Федина с результатом 91,8445 заняла первое место в артистическом синхронном плавании среди одиночек, опередив ближайшую конкурентку из Греции на более чем на 2,6 балла.

До этого за все время выступлений на европейских первенствах, Украина смогла добыть два командных "золота" в комбинации и одно в произвольной программе.

Стоит отметить, что среди 15 участниц этой дисциплины не было основных фавориток в этом виде спорта - россиянок.

Как сообщал OBOZREVATEL, Федина предыдущее "золото" ЧЕ добыл в 2018 году в Глазко в комбинации.

Ранее в Будапеште на турнире по плаванию International Swimming League (ISL) "золото" взял украинец Михаил Романчук.