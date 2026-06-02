Враг массированно атаковал Киев ракетами и БпЛА: начались перебои со светом, есть разрушения

В ночь на вторник, 2 июня, страна-агрессор Россия устроила комбинированную атаку на украинскую столицу. На Киев летели группы дронов и различные типы ракет, прозвучала серия взрывов. Известно по меньшей мере о четырех пострадавших.

Об угрозе для города предупреждали в Воздушных силах ВСУ. Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко рассказал о последствиях.

Подольский район: горят нежилые постройки; горят авто; по другому адресу обломки ракеты упали на крышу дома, возникло возгорание и выбило окна. В этом же районе произошло разрушение конструкций многоэтажного жилого дома. Предварительно, под завалами есть люди.

"В результате повторного попадания в девятиэтажный дом, произошел обвал конструкций. Под завалами могут быть люди. Предварительно, есть один пострадавший", – уточнил Кличко.

В Оболонском районе возле детского сада упали обломки БпЛА; зафиксировано возгорание на территории недостроя.

В Шевченковском районе в результате попадания, вероятно, ракеты в 24-этажный жилой дом, возгорание на уровне 4-5 этажей.

В Дарницком районе зафиксирован пожар на территории АЗС.

В Соломенском районе в результате попадания обломков вероятно ракеты в 15-этажный жилой дом повреждены верхние этажи. На другой локации вспыхнул частный жилой дом.

В Голосеевском районе в результате падения, вероятно, обломков ракеты вспыхнул пожар на территории торговой площадки; зафиксирован пожар на территории нежилой застройки, также горят автомобили.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о перебоях со светом в Подольском, Оболонском и Святошинском районах.

По состоянию на 03:25 в Киеве четверо пострадавших. Троих из них госпитализировали, одному медики оказывают помощь амбулаторно.

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью под ударом также были Днепр и Каменское. Там вспыхнули пожары, есть разрушения и жертвы.

