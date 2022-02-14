Шольц: Зеленский пообещал разработать закон об особом статусе Донбасса

София Закревская
Политика
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Шольц: Зеленский пообещал разработать закон об особом статусе Донбасса
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Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что Украина предоставит ему проект закона насчет особого статуса Донбасса и проведении местных выборов в этом регионе. Такое обещание ему дал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом Шольц заявил на брифинге после встречи с Зеленским, который Офис президента транслировал в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Он уточнил, что в ходе беседы с главой нашего государства они обсуждали ситуацию с частичной оккупацией Донецкой и Луганской областей Украины.

Отмечается, что по вопросу особого статуса Донбасса будут проводиться дискуссии.

Добавим, что ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Донецкая и Луганская область не получат такого особого статуса, как это себе представляет Россия. Ни у одного региона не будет права ветировать любые общегосударственные решения.

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Шольц говорил с Зеленским об особом статусе Донбасса.

Немецкий канцлер добавил, урегулирование войны на востоке Украины – это сложный процесс, но он стоит любых усилий. Шольц также сказал, что Германия и Франция усилили свои усилия для разрешения сложившейся ситуации в "нормандском формате". Он, наряду с переговорами между США и РФ и с ОБСЕ, важен для общения с Россией, сказал Шольц.

"Военная активность России на укранско-российской границы для нас не обоснована. Нет логичных причин для этого наращивания военного потенциала", – подчеркнул Шольц и добавил, что дальнейшая агрессия против Украины будет иметь для России серьезные последствия.

Напомним: переговоры советников лидеров стран "нормандской четверки" состоялись 10 февраля в Берлине. Обо всех итогах этой встречи читайте в нашем материале по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Украину с визитом 14 февраля. Все итоги его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским читайте по ссылке.

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