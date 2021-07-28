Украинцы продолжают скандалить из-за языка: как нарушают закон и почему никого не наказали

В Украине даже после того, как начали действовать новые правила использования государственного языка в сфере обслуживания, продолжают возникать скандалы на этой почве. Граждане пишут жалобы в офис уполномоченного по защите государственного языка на продавцов, чиновников, владельцев сайтов, и даже на учителей с преподавателями. Но наказаний на игнорирование законодательства нет.

Зачастую украинцы вынуждены собственными силами наказывать нарушителей: жаловаться на них в социальных сетях, публикуя фото и видеозаписи их действий.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Один из последних скандалов произошел в Харькове. Там продавщица продуктового ларька после того, как ей сделали замечание, оскорбила покупательницу.

Об этом на своей страничке в Facebook сообщила Оксана Хвиля. Женщина рассказала, что делала покупки, а продавщица на русском все время тараторила, расхваливая товар. Когда речь зашла о мелких деньгах для расчета, то покупательница сказала, что они у нее только для тех, кто общается на украинском языке.

Видео дня

Это очень разозлила продавца. Она забрала у Оксаны уже упакованный товар и швырнула назад деньги со словами: "Едьте в свой Бандерштадт". Позже покупательница пришла к ларьку с дочерью, которая вела видеосъемку и попросила продавца повторить куда ей нужно ехать. На этот раз продавец использовала ненормативную лексику.

По словам владельца ларька, он уволил свою сотрудницу за такое поведение.

Еще один громкий скандал произошел в Одессе 16 января, как раз в день вступления в силу новых правил использования государственного языка. Совладелица заведения "Артель "У Машковичей" Ирина Машкевич разместила пост в соцсети о том, что в их заведении начинают готовить хинкали. При этом она текст написала по-украински, используя вместо букв "і", "Ї" русские "и", "й".

Женщину обвинили в том, что она намеренно исковеркала украинский язык. На что Ирина заявила, что просто в ее телефоне нет раскладки украинского языка. После этого владельцы "Артели" заявили о решении закрыться якобы потому, что им начали угрожать.

Однако заведение не закрылось и продолжило работать в режиме доставки своих блюд клиентам. У "Артели" есть закрытая группа в Viber, где принимают заказы и рекламируют продукцию. Недавно возобновилась работа страницы в Instagram, аккаунт ведут на русском языке, отбоя от клиентов нет.

Многие уверяют, что проблем со знанием украинского языка у них нет. А вот клиенты попадаются разные.

"Большинство кассиров у нас в супермаркете знают украинский язык, у многих он даже родной. Поэтому никаких проблем у нас не было. Пара человек, которые приехали с восточной Украины, заявляли, что не смогут перестроиться, но им подготовили короткий словарик украинских фраз. Что должен знать кассир? Поздороваться, спросить карточка у вас или наличка, возьмите сдачу, попрощаться. В каких-то магазинах были скандалы, но в таких случаях, если сотрудник грубил, то его увольняли", – рассказывает OBOZREVATEL Анастасия, работница столичного супермаркета.

По ее словам, бывают вредные покупатели, которые сами провоцируют. "Пришла одна и стала настаивать, что она не понимает украинский язык, много раз переспрашивала. При этом не просила перейти на русский. Ну, кассир все-таки говорила с ней на украинском, пока не вмешался менеджер", – говорит Анастасия.

Официант Дмитрий из киевского кафе рассказал, что языковые скандалы могут возникнуть, если подвыпивший клиент начинает требовать говорить с ним по-русски. "Нас просили не влезать в споры, а звать менеджера. Тот уже сам с ними общается и улаживает ситуацию", – рассказывает молодой человек.

Украинцы также рассказывают, что им отказывают в приеме на работу из-за того, что они не разговаривают на русском языке.

Так, в Киеве активистку движения "Відсіч" Викторию Юхимец не взяли на работу в компанию Columb Trade из-за того, что она общается исключительно на государственном языке. Девушка предоставила запись разговора с HR-менеджером, которая заявила ей, что в компании общаются на русском, поэтому Виктории там якобы будет не комфортно.

Позже компания извинилась, и сообщила, что имеет проукраинскую позицию и не занимается "антинационализмом". А HR-менеджера уволили по согласованию сторон.

Также Владимир Коваль с Ивано-Франковщины сообщил, что ему отказали в приеме на работу в компанию "Лайт консалтинг" менеджером по туризму. И все из-за того, что он разговаривает на украинском языке.

В офисе уполномоченного по защите государственного языка говорят, что за почти восемь месяцев действия ст. 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" никого так и не оштрафовали. Поскольку никто в течение года дважды правила не нарушал, а это основное требование для наказания.

Больше всего на нарушения языкового закона в сфере обслуживания жаловались в Киеве, Киевской и Львовской областях.

Чаще всего жалобы поступают на сайты, где продают товары и предоставляют услуги. Много жалоб поступало на рекламу и вывески на русском языке. В частности, в Киеве, Харькове, Одессе и Чернигове.

Есть нарушения даже в детских садиках, школах и вузах. Речь идет о Киеве, Харькове, Одессе, Херсоне, Черкассах, Сумах и Закарпатской области.