В Харькове продавец отказалась обслуживать клиентку из-за украинского языка. Видео скандала

В Харькове разгорелся скандал из-за украинского языка. Продавец киоска "Колосся. Долина смаку" отказалась обслуживать покупательницу после того, как та заговорила с ней на украинском и сказала, что мелкие купюры (в данном случае – 20 гривен), ищет только для тех, кто тоже переходит в разговоре на государственный язык.

После этого работница торговой точки начала кричать и хамить клиентке, отобрала у нее пакет с продуктами и бросила женщине ее 100-гривневую купюру. Об инциденте горожанка Оксана Хвыля рассказала на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам потерпевшей, продавец сказала, что сама она русская и приехала в Харьков из России, а "никакого украинского тут не будет".

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"Продавщица тараторила на русском "ой, у нас зразы вкусныееееее", но когда услышала мое "нет, двадцать гривен только для тех, кто обслуживает на украинском", ее порвало. Она начала кричать, чтобы я катилась в Бандерштадт", – написала Оксана.

Женщина хотела уладить конфликт с директором магазина, ведь постоянно покупала там продукты до того, как на работу туда пришла новая продавец и устроила скандал. Однако ее начальница, услышав украинский, бросила трубку.

Теперь оскорбленная харьковчанка будет подавать официальную жалобу и обратится к языковому омбудсмена. Она добавила, что в киоске также нет кассового аппарата, поэтому нарушений там несколько.

Напомним, в Шевченковском районе Киева продавец мороженого якобы избил клиента за просьбу обслуживать на украинском языке. Инцидент произошел в ботаническом саду имени академика Александра Фомина.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

Компания Columb Trade, занимающаяся подбором автомобилей из США, отказалась принимать на работу жительницу Киева Викторию Юхимец из-за того, что она разговаривает на украинском языке. Там пояснили, что все сотрудники общаются на русском, и это у них является "корпоративной культурой".