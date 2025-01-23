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"Направляются на встречу с семьями": ГУР и МИД эвакуировали украинских моряков, освобожденных из плена йеменских хуситов

Марина Лисничук
Общество
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'Направляются на встречу с семьями': ГУР и МИД эвакуировали украинских моряков, освобожденных из плена йеменских хуситов

Из плена йеменских хуситов спасли троих украинских моряков – членов экипажа грузового судна Galaxy Leader. Они пробыли в неволе больше года, но ныне их жизни ничего не угрожает.

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Операцию по спасению граждан провели специалисты Главного управления разведки Министерства обороны совместно с Министерством иностранных дел Украины по поручению президента Владимира Зеленского. Об этом 23 января сообщили в ГУР.

Отмечается, что в плен к йеменским хуситам украинские моряки попали в Красное море 19 ноября 2023 года. Комплексная операция по их освобождению длилась более года и включала сложный неофициальный переговорный процесс с хуситами и другими сторонами, причастными к ситуации вокруг задержанного грузового судна.

Военные разведчики установили первый прямой контакт с пленными украинцами 3 апреля 2024 года. После пяти месяцев кропотливой работы они заверили моряков, что Украина делает все возможное для их освобождения.

"Направляются на встречу с семьями": ГУР и МИД эвакуировали украинских моряков, освобожденных из плена йеменских хуситов

Наконец 22 января 2025 года трое граждан были освобождены. Сейчас моряки направляются на встречу с семьями. Их также ждет реабилитация.

"Операция по спасению граждан Украины прошла при всесторонней поддержке и помощи Королевского Офиса Султаната Оман. Выражаем искреннюю благодарность оманским партнерам за помощь в увольнении наших людей", – отметили в ГУР.

Там подчеркнули, что Украина всегда прилагает усилия в борьбе за каждого своего гражданина, попавшего в беду в любой точке мира.

Ранее стало известно, что йеменские хуситы освободили экипаж торгового судна Galaxy Leader, захваченного в Красном море в ноябре 2023 года, в начале их атак на судоходство в ответ на войну Израиля и ХАМАС. Речь идет о 25 моряках из пяти стран, в том числе из Украины. Хуситы заявили, что этот шаг "является частью соглашения о прекращении огня в Секторе Газs".

Как сообщал OBOZ.UA, в марте 2024 года йеменские хуситы атаковали коммерческое судно True Confidence в Аденском заливе. Впервые своим ударом по кораблю они убили людей: трое моряков погибли, еще четыре человека на борту получили ранения.

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