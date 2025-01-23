'Направляются на встречу с семьями': ГУР и МИД эвакуировали украинских моряков, освобожденных из плена йеменских хуситов

Из плена йеменских хуситов спасли троих украинских моряков – членов экипажа грузового судна Galaxy Leader. Они пробыли в неволе больше года, но ныне их жизни ничего не угрожает.

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Операцию по спасению граждан провели специалисты Главного управления разведки Министерства обороны совместно с Министерством иностранных дел Украины по поручению президента Владимира Зеленского. Об этом 23 января сообщили в ГУР.

Отмечается, что в плен к йеменским хуситам украинские моряки попали в Красное море 19 ноября 2023 года. Комплексная операция по их освобождению длилась более года и включала сложный неофициальный переговорный процесс с хуситами и другими сторонами, причастными к ситуации вокруг задержанного грузового судна.

Военные разведчики установили первый прямой контакт с пленными украинцами 3 апреля 2024 года. После пяти месяцев кропотливой работы они заверили моряков, что Украина делает все возможное для их освобождения.

Наконец 22 января 2025 года трое граждан были освобождены. Сейчас моряки направляются на встречу с семьями. Их также ждет реабилитация.

"Операция по спасению граждан Украины прошла при всесторонней поддержке и помощи Королевского Офиса Султаната Оман. Выражаем искреннюю благодарность оманским партнерам за помощь в увольнении наших людей", – отметили в ГУР.

Там подчеркнули, что Украина всегда прилагает усилия в борьбе за каждого своего гражданина, попавшего в беду в любой точке мира.

Ранее стало известно, что йеменские хуситы освободили экипаж торгового судна Galaxy Leader, захваченного в Красном море в ноябре 2023 года, в начале их атак на судоходство в ответ на войну Израиля и ХАМАС. Речь идет о 25 моряках из пяти стран, в том числе из Украины. Хуситы заявили, что этот шаг "является частью соглашения о прекращении огня в Секторе Газs".

Как сообщал OBOZ.UA, в марте 2024 года йеменские хуситы атаковали коммерческое судно True Confidence в Аденском заливе. Впервые своим ударом по кораблю они убили людей: трое моряков погибли, еще четыре человека на борту получили ранения.

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