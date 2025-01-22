Йеменские хуситы освободили экипаж захваченного в 2023 году судна: среди них есть граждане Украины

Йеменские хуситы освободили экипаж торгового судна Galaxy Leader, которое было захвачено в Красном море в ноябре 2023 году, в начале их атак на судоходство в ответ на войну Израиля и группировки "ХАМАС". Среди них были моряки из пяти стран, в частности из Украины.

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Об этом в среду, 22 января, сообщило агенство АР. Освобождение 25-ти моряков произошло при посредничестве Омана.

"Оман не сразу признал освобождение, хотя самолет Королевских ВВС Омана вылетел в Йемен в среду и снова взлетел примерно через час после заявления хуситов. Хуситы также сообщили, что ХАМАС отдельно запросил освобождение экипажа судна из 25 человек, среди которых были моряки из Филиппин, Болгарии, Румынии, Украины и Мексики", – пишет издание.

В заявлении хуситов сказано, что этот шаг является частью соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Ханс Грундберг, специальный посланник ООН в Йемене, назвал освобождение экипажа "трогательной новостью, которая положит конец произвольному задержанию и разлуке, которые они и их семьи терпели больше года".

"Это шаг в правильном направлении, и я призываю продолжать эти позитивные шаги на всех фронтах, включая прекращение всех морских атак", – добавил он.

Повстанцы-хуситы ранее заявили, что захватили Galaxy Leader из-за его связи с Израилем. Как отмечается, судно под флагом Багамских островов связано с израильским миллиардером Авраамом "Рами" Унгаром, который известен как один из самых богатых людей в Израиле.

"В понедельник хуситы дали понять, что теперь ограничат свои атаки в коридоре Красного моря только судами, связанными с Израилем, после начала прекращения огня в секторе Газа, но предупредили, что более масштабные атаки могут возобновиться в случае необходимости. Однако этого, скорее всего, будет недостаточно, чтобы побудить мировые компании вернуться на маршрут, который имеет решающее значение для поставок грузов и энергоносителей между Азией и Европой. Их атаки вдвое сократили трафик через регион, что серьезно сократило доходы Египта, который управляет Суэцким каналом, соединяющим Красное море со Средиземным", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее журналисты выяснили, что россияне могли передавать спутниковые снимки йеменским хуситам для ударов по торговым судам в Красном море. Это было нужно им для наведения ракет и дронов на корабле.

Данные российских спутников могли передавать хуситам через иранский Корпус стражей исламской революции.

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