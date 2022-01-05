На Запорожье во время рыбалки под лед провалилось четверо мужчин. Детали ЧП и фото

В Энергодаре Запорожской области четверо мужчин во время рыбалки провалились под лед. К счастью, рядом были люди, которые вытащили рыбаков при помощи веревок и подручных средств.

Об этом сообщается на сайте областного управления ГСЧС. Лед под четырьмя людьми внезапно треснул и они оказались в воде (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Случайные свидетели помогли мужчинам добраться до берега. Сами рыбаки не растерялись и действовали так, как следует в таких ситуациях.

Впоследствии прибыли спасатели, которые укутали пострадавших одеялами и отогрели их в своем автомобиле. От медпомощи мужчины отказались.

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Также сотрудники ГСЧС с помощью ношей и специальных средств добрались до вещей рыбаков и доставили их на берег.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Волынской области во время рыбалки под лед провалился 17-летний парень. К сожалению, спасти его не удалось.

В Херсонской области под лед провалились восьмилетние дети. Тела мальчиков 8-ми и 9-ти лет обнаружили поздно вечером 23 декабря.