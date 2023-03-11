На Волыни подорвался автомобиль с бойцами теробороны: есть погибшие

На Волыни подорвался на мине автомобиль с бойцами 100-й отдельной бригады теробороны. Погибли два военных, еще два получили ранения.

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Об этом сообщили в Волынской областной районной администрации. Как отмечается, трагедия произошла 10 марта в Ковельском районе.

Машина подорвалась недалеко от границы с Беларусью, на одном из участков, которые были заминированы с начала полномасштабного вторжения.

Напомним, в конце февраля в Волынской области на границе с Беларусью застрелили бойца теробороны. Обстоятельства убийства выясняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 марта в Оболонском районе Киева произошло массовое ДТП с участием трех авто. Водитель Теsla на бешеной скорости проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с двумя авто. Вследствие аварии погиб 22-летний парень.