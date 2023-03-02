Водитель Теsla летел на бешеной скорости: момент массового ДТП на Оболони зафиксировала камера наблюдения. Видео

Трагическая история с резонансным ДТП на пересечении улицы Героев "Азова" и Оболонского проспекта в Киеве получила продолжение. Сотрудники Патрульной полиции опубликовали кадры, снятые уличными камерами, момента столкновения автомобиля Tesla на безумной скорости с двумя другими легковушками.

Видео дня

Жуткое видео опубликовал столичный Telegram-канал. По нему очевидно, что виновник аварии ехал на красный сигнал светофора, даже не думая снижать скорости (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По некоторым данным, мужчина за рулем Tesla якобы находился под воздействием наркотических веществ. Он был задержан на месте ДТП, где от удара на месте погиб 22-летний парень.

"По предварительной информации, Киевская городская прокуратура отпустила водителя Тесла. Официальных комментариев по этой ситуации еще не было", – указано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 февраля на Набережно-Рыбальской дороге в Киеве произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате столкновения одна машина вылетела за отбойник и буквально застряла между металлической перегородкой и столбом электропередачи.

В Киеве будут судить водителя, подозреваемого в причастности к смертельной аварии. В Печерском районе столицы он сбил на переходе женщину, которая от полученных травм скончалась в больнице.

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