В Киеве на Оболони произошла массовая авария с пострадавшими: известны подробности. Фото и видео

В Оболонском районе Киева в четверг, 2 марта, произошла авария с участием трех легковых автомобилей. По предварительной информации пострадало три человек

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Об этом сообщили в социальных сетях. Событие произошло на пересечении Оболонского проспекта и улицы Героев полка "Азов" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Ужасное ДТП на Оболонской площади с участием 3-х авто. Водителя Audi пришлось доставать путем вырезки кузова автомобиля, автомобили сильно повреждены", – говорится в сообщении.

В соцсети предположили, что скорость авто в момент столкновения была очень большой, потому что у одной из машин из-за ДТП почти полностью отсутствовал багажник. На место происшествия оперативно прибыли правоохранители, врачи и спасатели.

Как рассказали OBOZREVATEL в полиции Киева, авария произошла около 9:10. Предварительно, водитель автомобиля Tesla двигался по улице Героев полка "Азов" в направлении улицы Иорданской выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора (красный).

"В результате произошла авария с участием автомобилей Tesla, Audi и Toyota. В результате ДТП травмы получили водитель и пассажир Audi, а также водитель Toyota. Их госпитализировали в медицинское учреждение. Все обстоятельства столкновения установят следователи и дадут правовую квалификацию произошедшему", – уточнили в пресс-службе.

Напомним, в Фастове Киевской области во вторник, 28 февраля, легковушка сбила 9-летнего мальчика. В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области в воскресенье, 26 февраля, на трассе Киев-Одесса столкнулись легковушка и грузовик. В результате столкновения последнюю занесло, и она сбила двух женщин-пешеходов, которые от полученных травм погибли.

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