На первом месте – победа Усика: украинцы назвали главные достижения страны в 2021 году

Сенсационную победу украинского боксера Александра Усика над британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) украинцы считают главным для страны достижением уходящего года. Среди других они назвали еще несколько событий в спорте, кампанию COVID-вакцинации, а также принятие закона об олигархах и даже санкции против политиков.

Мнением граждане поделились в опросе социологов группы "Рейтинг". Он проходил среди 2,5 тыс. совершеннолетних в период 16-18 декабря, данные опубликованы на сайте организации.

Так, за то, что главное достижение года принадлежит именно чемпиону мира в супертяжелом весе Усику, высказались 35% респондентов.

На втором месте тоже оказалось спортивное событие, а именно участие украинцев в Параолимпийских играх в Токио – так считают 32% опрошенных.

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Тройку достижений-лидеров замкнула президентская программа "Велике будівництво" – 31%.

А следующие места распределились так:

расширение услуг в приложении Дія;

старт массовой вакцинации ;

выход украинской сборной по футболу в четверть финала чемпионата Европы Евро-2020 ;

участие украинских спортсменов на Летних Олимпийских Играх в Токио;

вступление в действие нормы об обслуживании в заведениях на украинском языке;

принятие закона "Об олигархах" ;

введение санкций против Виктора Медведчука ;

договор об открытом небе с ЕС ;

старт рынка земли ;

начало работы "Крымской платформы" ;

успех украинской музыкальной группы Go_A на Евровидении ;

другое.

Были и такие респонденты (2%), которые заявили, что за год Украина не отметилась никакими достижениями, а остальные (еще 2%) признались, что им трудно ответить.

Как сообщал OBOZREVATEL, в предварительных опросах группы "Рейтинг" украинцы назвали страны, которые считают дружественными или нет к Украине. А также поделились отношением к государству-агрессору России.