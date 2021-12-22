На первом месте – победа Усика: украинцы назвали главные достижения страны в 2021 году
Сенсационную победу украинского боксера Александра Усика над британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) украинцы считают главным для страны достижением уходящего года. Среди других они назвали еще несколько событий в спорте, кампанию COVID-вакцинации, а также принятие закона об олигархах и даже санкции против политиков.
Мнением граждане поделились в опросе социологов группы "Рейтинг". Он проходил среди 2,5 тыс. совершеннолетних в период 16-18 декабря, данные опубликованы на сайте организации.
Так, за то, что главное достижение года принадлежит именно чемпиону мира в супертяжелом весе Усику, высказались 35% респондентов.
На втором месте тоже оказалось спортивное событие, а именно участие украинцев в Параолимпийских играх в Токио – так считают 32% опрошенных.
Тройку достижений-лидеров замкнула президентская программа "Велике будівництво" – 31%.
А следующие места распределились так:
расширение услуг в приложении Дія;
старт массовой вакцинации;
выход украинской сборной по футболу в четверть финала чемпионата Европы Евро-2020;
участие украинских спортсменов на Летних Олимпийских Играх в Токио;
вступление в действие нормы об обслуживании в заведениях на украинском языке;
принятие закона "Об олигархах";
введение санкций против Виктора Медведчука;
договор об открытом небе с ЕС;
старт рынка земли;
начало работы "Крымской платформы";
успех украинской музыкальной группы Go_A на Евровидении;
другое.
Были и такие респонденты (2%), которые заявили, что за год Украина не отметилась никакими достижениями, а остальные (еще 2%) признались, что им трудно ответить.
Как сообщал OBOZREVATEL, в предварительных опросах группы "Рейтинг" украинцы назвали страны, которые считают дружественными или нет к Украине. А также поделились отношением к государству-агрессору России.