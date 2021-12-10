Украинцы назвали страны, которые считают дружескими и вражескими: какие попали в список

Подавляющее большинство граждан Украины считает, что наибольшими союзниками нашей страны на международной арене являются Канада, Польша, Литва, Великобритания, США и Турция. Зато последний год отрицательно сказался на доверии Беларуси, которая до трагических событий в августе 2020 года, была наиболее постоянным партнером на фоне российской агрессии.

Соответствующие данные показали результаты опроса группы "Рейтинг". В отношении России стойко сохраняется негативное отношение: 72% опрошенных убеждены, что Москва враждебна к Украине, только 12% считают российское руководство союзниками.

"За два года выросло количество сторонников идеи введения виз с Российской Федерацией: сегодня поддерживают эту идею 52%, против – 44%", – указано в сообщении социологов.

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Более сдержанно доверяют украинцы таким союзникам, как Франция, Германия и Китай. А положительная динамика в отношении Британии и Турции выразилась именно за минувший год.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, согласно результатам этого же опроса, Владимир Зеленский остается фаворитом среди граждан Украины на фоне приближения президентских выборов.