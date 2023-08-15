'Мы показали несокрушимость детей Украины': в Киеве состоялся благотворительный фестиваль 'Черноморские Игры 2023'

В Киеве при поддержке Украинского Культурного Фонда прошел 19-й Всеукраинский благотворительный детский фестиваль "Черноморские Игры".

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Фестиваль прошел на двух локациях: в студии музыкального канала М1 и в инновационном городке Unit City.

Проведение фестиваля в Киеве стало вынужденным шагом, поскольку постоянное место проведения "Черноморских Игр" – г.Скадовск – находится во временной оккупации.

Поздравление "Черноморским Играм 2023" направил президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил организаторов за то, что в этот нелегкий они дарят юным украинцам заботу и радость, возможность развивать и демонстрировать свои таланты. Президент подчеркнул, что человека создает добро и любовь, а не злоба и ненависть, и пожелал, чтобы следующие "Черноморские Игры" принимала гостеприимная херсонская земля, солнечный и мирный Скадовск.

Фестиваль посетили вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк, временно исполняющий обязанности Министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев, заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Днепров, глава Херсонской облгосадминистрации Александр Прокудин. Их внимание и слова поддержки стали дополнительным вдохновением для юных талантов и верили в нашу неизбежную победу над врагом.

Идея поддержки Херсонщины, часть которой находится во временной оккупации, а другая часть находится под постоянными обстрелами врага, стала ключевой философией "Черноморских Игр 2023". Более того, фестиваль объединил талантливых детей Украины, которые сегодня разбросаны по всему миру. На участие в вокальном конкурсе было отправлено 517 заявок из 25 областей Украины, а также из 12 стран мира, в которых сейчас живут наши конкурсанты.

Обладателем Гран-при 19-х "Черноморских Игр" стала Ева Генова, 13 лет, город Костополь, Ровенской области. Ева посвятила эту победу своему папе и всем защитникам и защитницам нашей страны. К величайшему сожалению, отец Евы не увидел победного выступления дочери. Он погиб 14 июля во время выполнения боевого задания.

Как всегда у "Черноморских Игр" сильный состав жюри. В 19-м сезоне в жюри работали: Валентин Коваль (член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания), Алена Савинова (преподавательница вокала), Натела Чхартишвили-Зацаринна (генеральная продюсер канала М1), Тарас Тополя (лидер группы АНТИТИЛА), Мозговая (музыкальная продюсерша), Виталий Дроздов (генеральный продюсер TAVR Media), TARABAROVA (певица, автор песен), NK (певица, обладательница Гран-при "Черноморских Игр" 2004), Тина Кароль (народная артистка Украины).

Фестиваль поддержала рекордное количество популярных украинских исполнителей со своими актуальными патриотическими песнями и треками: ENLEO, Demchuk, Маша Кондратенко, dj Polinka, Probass ∆ Hardi, TVORCHI, СОЛОХА, Анна Тринчер, МЯТА, POSITIFF, КOLA, MaOLa , СНЕЕВ, TARABAROVA, Александр Пономарев, Jerry Heil, ROXOLANA, KARTA SVITU, Kazka, "Украинская группа Антитела".

Традиционно среди гостей фестиваля были его победители и лауреаты разных лет: NK, DZIDZIO, Tiна Кароль, DOROFEEVA, DIMARIA, SONIKA – София Самолюк, Darisha, Елена Усенко, MASHA DANILOVA, Alena Omargalieva, KRYLATA, TAYANNA.

Особое место на фестивале получил специальный творческий хаб для детей и взрослых художников Херсонщины. Здесь были многочисленные мастер-классы, выставки, мини-ярмарки, кинопоказы, выступления музыкантов, театральные постановки. Художественную делегацию Херсона хабу представили Народный артист Украины, основатель фестиваля "Мельпомена Таврии", генеральный директор-художественный руководитель Херсонского областного академического музыкально-драматического театра им. М.Кулиша Александр Книга, музыканты театра Ольга Уварова, Владимир Кононов, Лилия Кононова во главе с Артемом Филенко, исполнившим гимн Украины на центральной площади освобожденного Херсона, киевский волонтер и саксофонист Андрей Левищенко, известный своим исполнением "Молитвы за Украину" и гимн Украины на крыше затопленного дома после подрыва Каховской ГЭС, художницы Светлана Юрьева и Александра Кубанкина, фотограф Александр Корняков, поэтесса Алена Мовчан, музыкант и пожарный херсонский Виктор Ревенко, а также многочисленные мастерицы, которые проводили мастер-классы с детьми.

Во время фестиваля были проведены дискуссионные и мастер-классы по темам: "Как настроиться на конкурс и получить максимальную пользу от "Черноморских Игр"", "Программы Украинского культурного фонда для развития творческих детей", "Профессии для вашего голоса", "Как презентовать себя на радио", "Роль артиста в защите суверенитета государства и помощи его гражданам в сложных ситуациях", мастер-класс с художницей Соней Морозюк.

"Благодарю ВСУ и всех, кто стоит на защите нашей страны, что мы смогли провести 19-е "Черноморские Игры". К сожалению, в этом году не в Скадовске, но все же мы смогли собрать наших талантливых детей из разных уголков как Украины, так и и мира Фестиваль продолжает выполнять свою главную миссию – поддерживать, развивать и предоставлять возможность самореализации для творческих детей, но в этом году наши дополнительные задачи были не менее важными – привлечь внимание к проблеме потерянного детства и отправить свой посыл поддержке жителям Херсонщины, которые находятся под постоянными обстрелами и во временной оккупации. Мы показали несокрушимость и стойкость детей Украины, их жажду творчества и желание расти и развиваться в родной свободной Украине. Спасибо Украинскому культурному фонду, всем партнерам и медиа за помощь в реализации наших целей", – говорит основатель фестиваля Николай Баграев.

Зрителями фестиваля стали ВПЛ из Херсона, дети погибших героев, участники боевых действий и их семьи, воины с инвалидностью, солнечные дети из Херсона, которые сейчас проживают в разных уголках страны.

19-й вынужденно перемещенный детский фестиваль Черноморских Игр состоялся при поддержке Украинского Культурного Фонда. Партнерами фестиваля выступили Unit City, KAN Development. Технический партнер Profi Group. Водный партнер "Карпатская родниковая". Партнеры Херсон Хаб: благотворительные фонды Support Kherson и KRYLA. Медиаподдержка: TAVR Media, М1, ICTV2, СТБ, Новый канал, obozrevatel.com.

Телеверсия фестиваля будет показана в телемарафоне Единые новости 26 августа в 21 часов, 1, 9 и 16 сентября в эфире музыкального канала М1. Подробное освещение события в Facebook и Instagram tavriagamescompany и на YouTube канале М1.