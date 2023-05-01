Мужчина, ударивший женщину в Коростене из-за конфликта по месту парковки, получил подозрение: как могут наказать

59-летнему жителю Коростеня, который 28 апреля на улице ударил и таскал за волосы женщин, объявили подозрение в хулиганстве. Ему грозит ограничение свободы сроком до 5 лет или лишение свободы сроком до 4 лет.

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Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел. Так, 28 апреля произошел конфликт между мужчиной и двумя женщинами: матерью и дочерью.

Младшая из потерпевших заявила, что ссора вспыхнула из-за парковочного места, мужчина, по словам девушки, ударил ее и таскал за волосы ее мать. По заявлению потерпевших было открыто уголовное производство.

Правоохранители собрали показания, установили участников происшествия, а также направили потерпевших на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления тяжести полученных телесных повреждений.

"Собрав показания и проведя другие необходимые процессуальные действия, следователи полиции объявили 59-летнему коростенцу о подозрении в хулиганстве", – говорится в сообщении.

Примечательно, что следователи сообщили о подозрении по факту хулиганства, а не о нанесении легких телесных, что является более "тяжелой" статьей.

Напомним, в начале апреля в Хмельницком священники МП набросились на военного. При этом прибывшие на место по вызову представителей УПЦ МП полицейские составили админпротокол на избитого мужчину.

Мэр Хмельницкого в тот же день заявил, что в УПЦ МП заберут землю после избиения военного и призвал центральные власти страны "запретить финансовое гнездо".

К вечеру возле храма, где произошел инцидент, собрались горожане, которые решили передать его ВЦУ. После перерегистрации первую службу в церкви провел капеллан ВЦУ.

Позже появилась информация, что священник УПЦ МП из Хмельницкого скрылся из страны после того, как ему сообщили о подозрении в избиении военного.