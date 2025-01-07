Можно ли отказаться от повестки во время мобилизации в Украине и что следует знать: объяснение

В Украине нюансы относительно вручения повесток во время всеобщей мобилизации остаются одними из самых актуальных вопросов среди военнообязанных. От документа можно отказаться, однако при конкретных обстоятельствах, а в большинстве случаев это приведет к негативным юридическим последствиям.

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OBOZ.UA собрал информацию о правовых аспектах такой ситуации. Рассказываем, при каких условиях можно отказаться от повестки и что за это будет.

Можно ли отказаться от повестки в общественном месте

Представитель юридической компании "Миллер" Юрия Мельника утверждает, что вручать повестки в общественных местах законно, а "выписывать повестку на улице – нет". Она напомнила, что документ должен выписываться на конкретного человека именно в ТЦК.

"Все эти проштампованные повестки, остановка людей для проверки документов, вписывание фамилии на месте и попытки вручить повестку этому лицу – такие действия фактически незаконны. Их можно считать подлогом документов и вызвать полицию. Правоохранители должны зафиксировать факт обращения и незаконные действия, принять пояснения. В дальнейшем это может служить доказательством обжалования вручения повестки", – пояснила юрист.

Когда можно отказаться от повестки

Адвокат Ярослав Звоненко говорит, что в Украине никаким действующим нормативно-правовым актом не предусмотрена четкая возможность для прямого отказа от повестки.

Сделать это без каких-либо негативных юридических последствий может категория лиц, исключенная из воинского учета. Поскольку такие люди с момента исключения из учета не имеют никакой юридической и правовой связи с ТЦК.

Также отказаться от повестки можно в следующих условиях:

– если в документе указаны неправильные данные получателя (повестка может быть адресована кому-то другому);

– повестку вручает не уполномоченное на это лицо;

– на повестке нет печати ТЦК/подписи его руководителя.

Повестка означает вызов военнообязанного в ТЦК для выполнения правил воинского учета. Если у гражданина вообще отсутствуют военно-учетные документы или данные в них устаревшие, а еще неактуальная ВВК и т. д., то это является основанием для вручения ему повестки на обновление такой информации.

"Если вы убеждены, что выполнили правила воинского учета, недавно обновили данные, о чем имеете соответствующую отметку и штрих-код для проверки информации в едином реестре военнообязанных "Оберіг" о наличии отсрочки от мобилизации, то оснований для вручения вам повестки нет. Лучше всего в таком случае объяснить представителям ТЦК, что с момента последнего визита в учреждение учетные данные у вас не изменились и есть действующая отсрочка", – объясняют юристы АО "Бачинский и партнеры".

Что будет, если отказаться от повестки

Если же военно-учетные данные не обновлены, то оснований для отказа в получении повестки нет. Оно трактуется как нарушение правил воинского учета и законодательства о мобилизации.

Факт отказа военнообязанного от повестки фиксируется представителями ТЦК: составляется соответствующий акт, где гражданин может указать причины своих действий и подписаться. Если же он отказывается подписывать акт и не желает указывать в нем что-либо, то документ подписывается свидетелями ситуации.

Конкретно акт об отказе от повестки является доказательством этого и основанием для юридических последствий для гражданина, предусмотренных действующим законодательством. В таком случае ТЦК выносит постановление о привлечении военнообязанного к административной ответственности.

Последствия отказа от повестки

Это зависит от вида повестки. Отказ от повестки на обновление военно-учетных данных и получение, но игнорирование ее, влечет административную ответственность в виде штрафа, который составляет 17-25,5 тысячи гривен.

Количество отказов от таких повесток на обновление не означает переход от административной к уголовной ответственности.

Однако если речь идет об отказе военнообязанного от прохождения ВВК или исполнения мобилизационного распоряжения (человек получил "боевую" повестку, но в определенное время не пришел в ТЦК или в распределительный центр), за это наступает уголовная ответственность. Согласно ст. 336 Уголовного кодекса Украины, здесь предусматривается наказание от трех до пяти лет лишения свободы.

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