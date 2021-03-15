МОН рекомендовало перевести школьников на 'дистанционку': какие области затронет

В связи с напряженной ситуацией с распространением коронавируса в Украине Министерство образования и науки советует при необходимости продлить каникулы в школах. Совместные с Министерством здравоохранения рекомендации также предусматривают усиление карантинных мероприятий в "желтой" и "оранжевой" зонах карантина.

Речь идет о переводе на дистанционное обучение учащихся 5-11 классов школ, учреждений профессионально-технического и высшего образования. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале.

Прежде всего это касается тех регионов, где превышен эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также там, где значительно возросло количество случаев коронавирусной болезни.

В "красной" зоне запрещено посещение всех учебных заведений, кроме детсадов, специальных учебных заведений и 1-4 классов школ.

Напомним, что в Украине обновили карантинные зоны, после чего в "оранжевую" попала еще одна область. В "красной" зоне карантина пока четыре региона.

Сейчас в стране начинается новый пик заболеваемости коронавирусом, наиболее интенсивным он может быть в апреле и мае. Из-за этого не исключают введение нового жесткого карантина.

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