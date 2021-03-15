МОН рекомендовало перевести школьников на "дистанционку": какие области затронет
В связи с напряженной ситуацией с распространением коронавируса в Украине Министерство образования и науки советует при необходимости продлить каникулы в школах. Совместные с Министерством здравоохранения рекомендации также предусматривают усиление карантинных мероприятий в "желтой" и "оранжевой" зонах карантина.
Речь идет о переводе на дистанционное обучение учащихся 5-11 классов школ, учреждений профессионально-технического и высшего образования. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале.
Прежде всего это касается тех регионов, где превышен эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также там, где значительно возросло количество случаев коронавирусной болезни.
В "красной" зоне запрещено посещение всех учебных заведений, кроме детсадов, специальных учебных заведений и 1-4 классов школ.
Напомним, что в Украине обновили карантинные зоны, после чего в "оранжевую" попала еще одна область. В "красной" зоне карантина пока четыре региона.
Сейчас в стране начинается новый пик заболеваемости коронавирусом, наиболее интенсивным он может быть в апреле и мае. Из-за этого не исключают введение нового жесткого карантина.
Как сообщал OBOZREVATEL :
В Ровно сложилась непростая ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Из-за этого город рискует оказаться в "красной" зоне карантина уже через полторы-две недели.
Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что город находится в полушаге от "красной" зоны карантина. По его словам, сейчас ситуация с заболеваемостью коронавирусом является самой сложной с начала пандемии. Во Львове уже частично усилили карантин.