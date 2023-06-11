Мобилизация в Украине: выяснились нюансы прохождения ВВК

В Украине с начала полномасштабного вторжения России продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Призыву в армию подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.

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Обязательно перед отправкой в войска человек должен пройти военно-врачебную комиссию, которая имеет ряд нюансов. Какие существуют нюансы прохождения ВВК и что было изменено в прохождении медкомиссии, разбирался OBOZREVATEL.

Заключение ВВК устанавливает категорию пригодности или непригодности военнообязанного к военной службе. Согласно действующему законодательству, правила оценки состояния здоровья военнообязанных, резервистов и призывников осуществляется по приказу о положении о военно-врачебной экспертизе в ВСУ. Это касается срочников во время весеннего и осеннего призыва и военнообязанных и резервистов во время всеобщей мобилизации.

Всего существует три категории непригодности к военной службе: ограниченно годен; непригоден к военной службе в мирное время, но ограниченно годен в военное время; непригоден к военной службе с исключением из военного учета.

Все мужчины от 18 до 60 лет могут получить повестки для прохождения военно-врачебной комиссии. Результаты ВВК действительны в течение 12 месяцев.

В связи с изменениями, которые недавно были внесены в законодательство, теперь военно-врачебные комиссии могут создаваться при государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения. Следовательно, узнать о состоянии здоровья призывника теперь можно не только при ТЦК и СП, но также в гражданских больницах и поликлиниках.

Стоит отметит, что для проведения медосмотров работникам ВВК выделят отдельное финансирование, а также откроют горячую телефонную линию для информационной поддержки военных. Еще одним новшеством станет то, что военнообязанные смогут записаться на медицинскую комиссию через электронную очередь.

Напомним, на фоне войны в Украине уже 16 месяц идет всеобщая мобилизация, когда военнообязанных мужчин 18-60 лет могут забрать в ряды ВСУ. Однако есть определенные категории граждан, которых освободили от такого призыва на военную службу.

Ранее сообщалось, что в Украине приняли законопроекты для усовершенствования работы ВВК. Они будут регулировать процесс оформления документов для лечения военнослужащих.

Также сообщалось, могут ли дипломатические учреждения вручать повестки находящимся за рубежом украинцам. Так, 30 декабря 2022 года правительство ввело нововведения по военному учету призывников, военнообязанных и резервистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на законодательном уровне не определяется количество лиц одной семьи, которых могут мобилизовать. Все зависит от конкретного случая, ведь в семье могут быть военнообязанные, имеющие право на отсрочку от призыва.