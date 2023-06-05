Кого в первую очередь мобилизуют в Украине во время военного положения: разъяснение начальника ТЦК

В Украине продолжает действовать режим военного положения и всеобщая мобилизация, во время которой все военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет могут быть призваны в армию. Однако это не означает, что абсолютно все окажутся на фронте.

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Перед отправкой в зону боевых действий военнообязанные проходят подготовку, в том числе, за границей. Об этом во время брифинга рассказал начальник Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Владимир Арап.

По его словам, согласно указу Президента от 1 мая, общая мобилизация была продлена на три месяца – до 18 августа. Арап отметил, что мобилизации подлежат военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие права на отсрочку. Так как в последнее время подготовка украинских военных часто проходит за границей, в первую очередь повестки получают мужчины, владеющие иностранными языками на высоком уровне и которые могут освоить западные образцы вооружения очень быстро.

Также он добавил, что ни один военнообязанный не может быть призван в воинскую часть, привлеченную в зоне боевых действий, без профессиональной подготовки.

Перед отправкой на фронт всех военнообязанных распределяют в военные учебные центры и заведения. Там проводится анализ и изучение морально-деловых качеств каждого конкретного человека с целью его дальнейшей профильной подготовки.

Более того, начальник ТЦК и СП заверил, что даже человек с опытом военной службы сначала направляется в общевойсковые полигоны, учебные центры или на курсы повышения квалификации. После этого происходит распределение по военным частям и учреждениям.

Напомним, в этом году студентов, которые учатся на дневной и дуальной форме обучения в украинских или зарубежных учебных заведениях, не будут призывать в армию. Однако они могут добровольно мобилизоваться.

Ранее сообщалось, могут ли дипломатические учреждения вручать повестки находящимся за рубежом украинцам. Так, 30 декабря 2022 года правительство внедрило нововведения по военному учету призывников, военнообязанных и резервистов.