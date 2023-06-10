В Украине могут отменить мобилизацию еще одной категории мужчин

На фоне войны в Украине уже 16-й месяц идет всеобщая мобилизация, когда военнообязанных мужчин 18-60 лет могут забрать в ряды ВСУ. Однако есть определенные категории граждан, которых освободили от такого призыва на военную службу.

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Ныне же народные депутаты предлагают добавить в определенный список работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Такой законопроект содержится на сайте ВРУ.

Речь идет о проекте закона №9274, зарегистрированном 5 мая 2023 года. Его инициатором выступил ряд парламентариев, предлагающих сделать невозможной мобилизацию пожарных и спасателей.

Известно, что из-за законодательной неурегулированности, ныне военнообязанные работники ГСЧС подлежат призыву во время военного положения, как и любые мужчины, пригодные к службе по состоянию здоровья и не имеющие иных оснований для отсрочки.

Поэтому депутаты предлагают внести изменения в ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", предусмотрев, чтобы работников ГСЧС не забирали в армию. Ведь это тоже фактически герои без оружия, обороняющие страну в тылу и спасающие мирных граждан там, куда достает своими ракетами и дронами враг.

На сегодня законопроект №9274 только прошел рассмотрение в профильном комитете ВРУ – по вопросам экологической политики и природопользования, которым председательствует парламентарий Олег Бондаренко. Именно этот депутат от "Слуги народа" является одним из тех, кто инициировал подобные изменения в законодательство по мобилизации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине приняли законопроекты для усовершенствования работы ВВК. Они будут регулировать процесс оформления документов для лечения военнослужащих.

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