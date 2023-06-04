Могут ли забрать на войну всех членов одной семьи: юрист объяснил нюанс

В Украине на законодательном уровне не определяется количество лиц одной семьи, которых могут мобилизовать. Все зависит от конкретного случая, ведь в семье могут быть военнообязанные, имеющие право на отсрочку от призыва.

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Исключения же составляют те семьи, которые, к сожалению, потеряли на войне одного из родных. Разъяснение по этому поводу предоставил адвокат Игорь Ясько в комментарии "Новости.LIVE".

По его словам, если все члены семьи подлежат мобилизации по возрасту (мужчины 18-60 лет), в ряды ВСУ могут забрать их всех.

"Если же близкие родственники военнообязанного погибли или пропали без вести во время боевых действий, то в таком случае он мобилизации не подлежит", – отметил юрист.

К категории близких родственников относятся муж, жена, дети, родители, дедушка, бабушка, родные брат или сестра военнообязанного. К тому же, брат или сестра могут быть как полнородными (детьми одних родителей), так и сводными, то есть иметь общего отца или мать.

Согласно ст. 2 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе", также не подлежат мобилизации военнообязанные женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка. Или же имеющие детей, мужа или жену, которые уже служат по одному из видов военной службы.

Кроме того, пояснил юрист, существует и ряд других исключений, предусмотренных ст. 23 упомянутого закона. Речь идет об отсрочке от призыва для лиц, самостоятельно воспитывающих ребенка, занятых постоянным уходом за больным близким родственником, для тех, кто имеет на содержании троих и более детей, а также для некоторых других категорий.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер ГПСУ Андрей Демченко рассказал, что мужчины в Украине пытаются выехать за границу за поддельным свидетельством о смерти жены или другими фальшивыми документами. Ежедневно пограничники задерживают около 20 таких уклонистов.

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