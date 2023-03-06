Мобилизационный план не завершен: Резников объяснил, как происходит отбор кандидатов на мобилизацию

План мобилизации, объявленный с начала введения военного положения в Украине, пока не завершен. У Генерального штаба Вооруженных сил Украины есть четкая потребность, а отбор кандидатов сейчас происходит по военно-учетным специальностям.

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О деталях мобилизационной кампании в Украине в интервью LIGA.net рассказал министр обороны Алексей Резников. Он подчеркнул, что Генштаб четко знает количество водителей, стрелков, операторов, артиллеристов, снайперов, в которых сегодня нуждается наша армия, и определяет задачи для военкомов.

В то же время задача Минобороны – превратить всю соответствующую бумажную работу в этой сфере в цифровизированный продукт.

Резников отметил, что основой сегодняшней армии являются сержанты. Для них, а также для младших и средних командиров иностранные партнеры предлагают множество лидерских курсов. Министр объяснил, что 30 лет Украина жила в парадигме, что на нас никто не нападет, поэтому военная кафедра во многих вузах была просто формальностью, хотя в то же время было много университетов, которые готовили выпускников добросовестно – сегодня они хорошо воюют.

Резников отметил важность подготовки и обучения военных и подчеркнул, что президент Украины поднимает этот вопрос практически на каждом заседании Ставки Верховного главнокомандующего.

"Надеюсь, что офицеры с боевым опытом смогут донести в учебные центры энергию, чтобы они понимали, как и кого нужно готовить", – подчеркнул министр.

Напомним: по завершении боевых действий в Украине могут объявить целевую мобилизацию. Порядок ее проведения будет определять президент Украины. Она предназначена для ликвидации последствий военных действий и восстановления городов или поселков, пострадавших от российского полномасштабного вторжения. В Положение о единой государственной системе гражданской защиты был добавлен пункт о дополнительных задачах в восстановительный период.

Чтобы принять участие в ликвидации последствий войны уже сейчас, нужно заполнить соответствующую форму.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Резников выразил убеждение, что война закончится в 2023 году нашей победой. В то же время он подчеркнул, что Киев никогда не будет договариваться о мире с российским диктатором Владимиром Путиным;

– законодательством предусматривается, что некоторые категории военнообязанных не подпадают под мобилизацию, а часть может получить отсрочку. Для этого призывник должен собрать перечень документов, прежде чем попадет в ТЦК и СП.

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