Когда в Украине могут объявить целевую мобилизацию: что сказано в законе

Целевую мобилизацию в Украине могут объявить после завершения боевых действий на территории нашего государства. Порядок ее проведения будет определять президент Украины.

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Об этом говорится в законе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о деятельности в сфере окружающей среды и гражданской защиты на период действия военного положения и в восстановительный период". Документ был принят в марте 2022 года.

Такой вид мобилизации может быть объявлен для ликвидации последствий военных действий и восстановления тех городов или поселков, которые пострадали от российского полномасштабного вторжения. В положение о единой государственной системе гражданской защиты был добавлен пункт о дополнительных задачах в восстановительный период.

Прежде всего, к ликвидации последствий российской вооруженной агрессии будут привлечены силы гражданской защиты, которым будут помогать пожарно-спасательные, аварийно-спасательные службы и другие подразделения, говорится в документе.

Если целевая мобилизация на территории Украины будет объявлена, что к ней будут привлекать трудоспособное население, не подлежащее призыву на военную службу и не имеющее ограничений по возрасту и состоянию здоровья.

В задачи тех, кто подпал под целевую мобилизацию, будет входить:

– ликвидация последствий военных действий на пострадавших территориях;

– меры по восстановлению объектов критической инфраструктуры;

– определение населенных пунктов, требующих проведения гуманитарного разминирования;

– маркировка опасных территорий.

Для того чтобы приобщиться к ликвидации последствий войны уже сейчас, нужно заполнить соответствующую форму.

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