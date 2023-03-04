Мобилизация в Украине: как получить отсрочку, порядок действий военнообязанного

В Украине больше года продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, когда повестки выдают всем военнообязанным – мужчинам 18-60 лет, пригодным к службе по состоянию здоровья. В то же время законодательством предусматривается, что некоторые категории лиц не подпадают под мобилизацию, а еще часть может получить отсрочку.

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Для этого призывник должен собрать перечень документов, прежде чем попадет в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). OBOZREVATEL рассказывает о порядке действий по получению отсрочки от мобилизации в Украине.

В частности, право военнообязанного украинца на отсрочку реализуется через подачу заявления вместе с подтверждающими документами.

Когда человек приходит в ТЦК для уточнения данных, он предъявляет документы, удостоверяющие личность, пишет заявление и добавляет к нему документы или их заверенные копии, которые подтверждают право на отсрочку.

В заявлении следует указать паспортные данные человека, просьбу предоставить отсрочку в соответствии со ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а также дату и подпись.

К заявлению прилагаются все необходимые документы. После этого его регистрируют в журнале входящей корреспонденции ТЦК. В дальнейшем комиссия Центра рассматривает заявление и принимает решение о предоставлении отсрочки.

Так, человеку предоставляют выписку из книги протоколов, в которой указаны:

– ФИО;

– дата рождения;

– основания отсрочки;

– номер и дата протокола отсрочки;

– ФИО и подписи членов комиссии.

В итоге на руки военнообязанному выдают справку о предоставлении отсрочки от мобилизации со штампом в военном билете или временном удостоверении – этот документ и предъявляется по требованию о наличии отсрочки.

Отметим, что право на отсрочку существует на время, пока есть обстоятельство, по которому она была предоставлена. Например, лиц с инвалидностью III группы не могут призвать без их согласия, а если мужчина получил отсрочку из-за заболевания родственника и ухода за ним – она будет продолжаться до тех пор, пока будет необходим такой уход.

Однако работники ТЦК в СП могут периодически вызывать такого мужчину и проверять, не изменились ли его обстоятельства. Также военнообязанный может получать повестки на улицах. С ними нужно приходить в ТЦК и снова подтверждать отсрочку.

В то же время забронированные работники должны предъявить в ТЦК документ о бронировании, который аннулирует повестку.

Как сообщал OBOZREVATEL, за игнорирование повестки украинцам угрожает ответственность – административная или уголовная. В частности, если проигнорировать повестку для уточнения данных, можно получить штраф, а если речь идет о неявке в ТЦК по мобилизационному распоряжению – предстать перед судом как обвиняемый в уголовном правонарушении.

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