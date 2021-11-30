Минцифры привлечет Apple к переписи населения в Украине: Зеленский выступил с заявлением

Украина проведет перепись населения в сотрудничестве с американской корпорацией Apple. 30 ноября был составлен соответствующий Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифровой трансформации и этим "технологическим гигантом".

О событии в своем Twitter сообщил президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что наша страна станет второй в мире, которая будет сотрудничать с Apple по такому вопросу. Глава государства выразил гордость по этому поводу.

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"Цифровизация является безусловным приоритетом для нашего государства", – подчеркнул президент.

Отметим, в последний раз перепись населения в Украине проводилась в 2001 году. Летом 2021-го стало известно, что Кабинет министров вместе с Институтом демографии и социальных исследований и Государственной службой статистики готовятся провести масштабные опросы украинцев в 2023-м.

Перепись будет проходить с использованием современных технологий и без бумажных анкет, поэтому для ее разработки привлекли Минцифры. Отмечалось, что "на переписи настаивает президент, это нужно для того, чтобы понимать социально-демографическую ситуацию в стране".

В то же время, как отмечается в аналитической справке ООН "Демографические процессы", население Украины может снизиться до 35 миллионов уже к 2050 году. Эксперты считают, что количество украинцев сокращается одним из самых быстрых темпов в мире. Причиной этого, как утверждается в материале, является рост масштабов миграции, низкий коэффициент рождаемости и высокий уровень смертности.

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