Минцифры привлечет Apple к переписи населения в Украине: Зеленский выступил с заявлением
Украина проведет перепись населения в сотрудничестве с американской корпорацией Apple. 30 ноября был составлен соответствующий Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифровой трансформации и этим "технологическим гигантом".
О событии в своем Twitter сообщил президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что наша страна станет второй в мире, которая будет сотрудничать с Apple по такому вопросу. Глава государства выразил гордость по этому поводу.
"Цифровизация является безусловным приоритетом для нашего государства", – подчеркнул президент.
Отметим, в последний раз перепись населения в Украине проводилась в 2001 году. Летом 2021-го стало известно, что Кабинет министров вместе с Институтом демографии и социальных исследований и Государственной службой статистики готовятся провести масштабные опросы украинцев в 2023-м.
Перепись будет проходить с использованием современных технологий и без бумажных анкет, поэтому для ее разработки привлекли Минцифры. Отмечалось, что "на переписи настаивает президент, это нужно для того, чтобы понимать социально-демографическую ситуацию в стране".
В то же время, как отмечается в аналитической справке ООН "Демографические процессы", население Украины может снизиться до 35 миллионов уже к 2050 году. Эксперты считают, что количество украинцев сокращается одним из самых быстрых темпов в мире. Причиной этого, как утверждается в материале, является рост масштабов миграции, низкий коэффициент рождаемости и высокий уровень смертности.
Как сообщал OBOZREVATEL:
По подсчетам ООН, к 2100 году украинцев станет на 45% меньше. Эксперты же называют это естественным процессом и не видят необходимости бить тревогу. Наше издание разбиралось в вопросе, чтобы понять, нужно ли что-либо менять.
В то же время в июле сообщалось, что с начала 2021 года смертность в Украине выросла на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в январе-мае 2021 года в Украине умерло 299 964 человека.