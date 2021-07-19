В текущем году смертность в Украине увеличилась на 25%

С начала 2021 года смертность в Украине выросла на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего с начала года в Украине скончались 299 964 человек.

Государственная служба статистики в понедельник, 19 июля, обнародовала данные о демографической ситуации в Украине за январь-май 2021 года. Как сообщило ведомство, численность населения страны продолжает сокращаться.

Так, согласно данным Госстата, смертность населения в этом году превысила уровень 2020 года на 25%, в том числе в мае – на 28,2%.

"Это на 59 997 смертей больше, чем за январь-май 2020 года, когда умерло 239 967 человек. В том числе в мае умерло 57 293 человек, в то время как год назад за май месяц – 44 680 человек", – отметили в ведомстве.

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В то же время, с начала 2021 года в Украине родилось 109 626 человек. В прошлом году - 115 968. Миграционный прирост в этих же временных рамках составил 10 223 человек в то время, как прошлом году – 7 341 человек.

По оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 мая 2021 года составляла 41 408 239 человек.

С начала 2021 года население Украины сократилось на 180 115 человек (в том числе за май – на 34 376 человек).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине снижается рождаемость. За последние пять лет она снизилась почти на 29%. Наибольшее падение в 2020-м было в Донецкой и Луганской областях, а рост наблюдался только на Волыни и Закарпатье.