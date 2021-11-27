Население Украины сокращается одним из самых быстрых темпов в мире: в ООН назвали причины

Население Украины может снизиться до 35 миллионов уже к 2050 году. Как считают эксперты, количество украинцев сокращается одним из самых быстрых темпов в мире.

Об этом говорится в аналитической справке ООН "Демографические процессы". Причиной этого, как утверждается в материале, является рост масштабов миграции, низкий коэффициент рождаемости и высокий уровень смертности.

Эти процессы разрушают человеческий капитал Украины и, как следствие, основу для устойчивого развития страны. В документе также отмечается, что приблизительные подсчеты показали, что около трети украинцев умирают в возрасте до 65 лет, а за пределами нашего государства находятся три миллиона работников. Кроме того, в другие страны выезжают на обучение студенты. Их количество тоже постоянно растет.

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В то же время половина украинских работников занята "в низкоквалифицированных видах деятельности, для которых они имеют высокую квалификацию", говорят эксперты.

Со своей стороны власти Украины могут остановить этот процесс. Для этого необходима политическая и финансово стабильная система. Благодаря ей, говорится в документе, украинские власти смогут гарантировать социальную защиту своих граждан и эффективно использовать человеческий капитал.

Напомним: как заявили в Государственной службе статистики, за январь-август 2021 года население Украины сократилось на 245,9 тысяч человек. По состоянию на 1 сентября 2021 года оно составило более 41,3 млн человек.

Украина не проводила перепись населения с 2001 года. Несмотря на то, что ООН рекомендует проводить перепись каждые десять лет, украинская перепись постоянно откладывалась – из-за экономической ситуации, войны и коронакризиса. Следующая запланирована на 2023 год. Сама перепись будет проходить с использованием современных технологий и без бумажных анкет, поэтому для ее разработки привлекли Минцифры.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ООН спрогнозировали, что население Украины сократится на 45% к 2100 году. При этом эксперты обращают внимание не на низкую рождаемость, а высокую смертность.