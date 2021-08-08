Население Украины сократится на 45%: эксперты назвали причины

В Украине с каждым годом уменьшается количество населения, эксперты сетуют не на низкую рождаемость, а на высокую смертность трудоспособных лиц. По подсчетам ООН, к 2100 году украинцев станет на 45% меньше. Эксперты же называют это естественным процессом и не видят необходимости бить тревогу.

Как уменьшается количество украинцев, что влияет на демографическую ситуацию и надо ли что-то менять, разбирался OBOZREVATEL.

Если в украинцев спросить сколько нас есть, то никто не скажет точную цифру, самым популярным ответом будет около 40 млн. Цифру в более 41 млн человек называет Государственная служба статистики. Перепись населения в стране не проводилась с 2001 года, но при правительстве Алексея Гончарука провели так называемую электронную перепись, которая показала цифру в 37 млн. человек.

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Ежегодно количество украинцев уменьшается. Обычно рождается в два, а то и в три раза меньше людей, чем умирает. По данным Госстата, в 2020 году умерли 616 835 человек, а родились 293 457. С начала 2021 смертность возросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего с начала года в Украине умерли 299 964 человека.

Эксперты говорят, что число смертей превышает число рождаемости с 1991 года, как только Украина стала независимой. Как сообщила OBOZREVATEL заместитель директора Института демографии и социальных исследований Елена Макарова, наша страна входит в тройку европейских стран-лидеров по интенсивности депопуляции.

"Такие процессы происходят во всем мире, на европейском континенте рождаемость не обеспечивает даже простое воссоздание. Другое дело, что в Украине депопуляция масштабная, затяжная. Наши различия именно в смертности. Женщины у нас живут на 6-7 лет меньше, чем в странах ЕС, а мужчины на 10-14 лет", – сказала Макарова.

В ООН спрогнозировали, что к 2100 году количество населения в Украине сократится на 45%. В России, к примеру, на 14%. Однако, ситуация с сокращением будет наблюдаться не во всем мире. В таких странах как Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан население будет заметно расти.

В частности, принято считать, что на демографию влияет ничто иное как уровень и качество жизни человека. Да, эти факторы не стоит отбрасывать. Однако в комментарии OBOZREVATEL генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто назвал основные причины уменьшения численности населения.

работающие женщины

"Главный механизм, из-за чего уменьшалось количество населения в развитых странах, это то, что женщины выходили на рынок труда и откладывали рождение ребенка. В США вообще была тенденция когда сознательно отказывались от детей. В Украине это тоже один из существенных механизмов", – сказал Паниотто.

Добавим, что по данным американского издания The Washington Post, в середине 20 века в США проводился контроль за народонаселением, как способ ускорить экономический рост. Однако, тогда проблемой была высокая рождаемость, и многих темнокожих женщин принудительно стерилизовали.

рыночная экономика

"По мнению коллег из Великобритании, после 1991 года смертность была из-за того, что был неправильно выбран тип приватизации. Переход на рыночную экономику и разрыв экономических связей после обретения независимости сказались на уровне смертности", – добивил эксперт.

миграция

"Также ситуацию осложняет миграция. Около одного миллиона населения поехали с Донбасса. У нас из-за этого специфическая демографическая ситуация, война добавляется к естественному процессу", – сказал Паниотто.

По данным Госстата, в 2020 году эмигрировали только 9 316 украинцев. Сюда включают только тех, кто при выезде за границу снялись с регистрации.

Главная демографическая проблема в Украине в том, что умирают трудоспособные граждане. Даже если население будет сокращаться медленно, это повлияет на экономику. Однако, по словам экспертов, экономического кризиса можно избежать.

В комментарии OBOZREVATEL кандидат экономических наук Лидия Ткаченко рассказала риски и способы, которыми можно избежать экономического падения.

неответственные чиновники

"У нас главная проблема, что управители односторонне воспринимают ситуацию. Не надо делать разные заявления, что не будет пенсий. Политики прикрываются демографическим фактором, чтобы не объяснять свои промахи. А надо менять структуру экономики", – сказала эксперт.

экономические вызовы

"Сейчас у нас самый большой сектор экономики – это торговля. К тому же большинство людей стоят на базарах без соцзащиты, в ужасных условиях. Промышленность постоянно сокращается, а она должна быть. С такой структурой экономики мы ничего не достигнем и будет сложная ситуация. Больше людей должны работать интеллектуально, заниматься умственной деятельностью", – добавила Ткаченко.

ответственность поколения

"Будет дополнительная нагрузка на малочисленное трудоспособное поколение. От них больше требуется, надо больше работать – содержать и детей, и родителей. Люди должны быть сплоченными, воспитать в себе чувство ответственности", – подытожила эксперт.

Во-первых, эксперты называют сокращение населения мира положительным. По одной из научных моделей, если бы оно не началось, то количество людей на Земле было бы бесконечным.

"С этой точки зрения для мира это положительно. Хотя для Украины этот процесс является слишком быстрым, но в принципе рождаемость у нас более-менее соответствует Европейским странам. Я не уверен, что мы так активно должны заниматься увеличением рождаемости, тем более это не очень эффективно. Все субсидии и т.д., скажу по опыту, ускоряют рождаемость теми, кто и так собирался иметь детей", – сказал Паниотто.

Не беспокоятся о ситуации и в США. Там отмечают, что паника всегда зависела от расового страха – тревоги населения обостряются в тот момент, когда в одних частях света есть прирост, а в других наблюдается спад. Западные эксперты прогнозируют, что всего в следующее десятилетие население мира возрастет на 10%.

Итак, рождаемость для Украины является не такой большой проблемой, как смертность. Поэтому качественные и комфортные условия могут продлить жизнь граждан и ситуация улучшится даже несмотря на то, что эксперты называют происходящий процесс естественным.