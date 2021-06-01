В Украине впервые за несколько десятилетий проведут масштабную перепись населения: первые подробности

В Украине впервые с 2001 года проведут перепись населения. Кабинет министров вместе с Институтом демографии и социальных исследований и Государственной службой статистики готовятся провести масштабные опросы украинцев в 2023-м.

Сама перепись будет проходить с использованием современных технологий и без бумажных анкет, поэтому для ее разработки подключили Минцифры. Источники в правительстве рассказали OBOZREVATEL, что "на переписи настаивает президент, это необходимо для того, чтобы понимать социально-демографическую ситуацию в стране".

Только Всеукраинская перепись позволяет достоверно ответить на целый ряд вопросов:

о численности населения;

о количестве мигрантов;

о материальном положении;

об источниках дохода;

о родственных взаимосвязях и т.д.

На основе этих данных правительство должно разрабатывать программы, проводить реформы, готовить нововведения. Без точной информации о количестве населения и о финансовом положении украинцев многие решения фактически принимаются "вслепую". Например, когда впервые вводилась масштабная программа субсидии, из-за отсутствия актуальных данных чиновники могли только гадать о том, кого коснется программа.

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ООН рекомендует проводить перепись каждые десять лет. Украина уже опоздала на целое десятилетие (должны были провести еще в 2010-м плюс-минус год). Решение переносилось из-за сложной экономической ситуации (сама перепись ориентировочно может обойтись в несколько миллиардов гривен). Ее могли провести и раньше, но из-за коронавируса пришлось перенести перепись на несколько лет.

Правда, сумма может быть меньшей, если, к примеру, Минцифры найдет решение, как упростить процедуру, полностью избавиться от печатных форматов, автоматически обрабатывать данные. Возможно, для этого могут использовать и приложение Дія.

Теперь же расходы на проведение переписи уже заложили в утвержденный проект бюджетной резолюции на три года (это документ, на основании которого готовится бюджет страны).

"Это ненормально, когда одна из крупнейших стран Европы не знает, сколько в ней живет населения. А мы пока находимся именно в таком состоянии. Вот эти переписи раз в 10 лет ООН придумала не случайно. Информации с текущего учета хватает примерно на 10 лет. Затем неизбежно накапливаются ошибки. И раз в 10 лет данные даже хороших реестров сверяются с переписью", – пояснила в одном из своих интервью главная демограф страны Элла Либанова.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в январе 2020-го на тот момент министр Кабмина Дмитрий Дубилет представил данные т.н. "электронной переписи" населения. По его оценкам, в стране вместе с временно оккупированными территориями проживает 44 млн человек.

"Электронную перепись" без личного опроса не признают ни украинские, ни мировые демографы. Также такая "перепись" не затрагивает целый ряд вопросов, ответы на которые можно получить только благодаря персональному анкетированию.