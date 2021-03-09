Мэр Ивано-Франковска забил тревогу из-за критической ситуации с COVID-19

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, который в свое время выступал против карантина, заявил о критической ситуации с заболеваемостью коронавирусом в городе.

Он призвал коллег-чиновников из области развернуть в одном из медучреждений дополнительные койко-места для больных COVID-19. Пост об этом мэр написал в Facebook.

"Обращаемся к области, чтобы отдали еще один этаж кардиоцентра для размещения пациентов. Ситуация в городе критическая, имеем наибольшую заболеваемость и смертность за все время пандемии. Наполняемость медицинских учреждений – сверх нормы", – высказался Марцинкив.

Он отметил, что на прошлой неделе местные власти нашли возможность открыть дополнительные койко-места в медицинских учреждениях Ивано-Франковска. Но сейчас "почти все возможности города уже исчерпаны".

Мэр выразил убеждение, что только областная государственная администрация еще может оборудовать дополнительные места, чтобы спасать людей.

"Будем просить область открыть еще один этаж кардиоцентра для лечения больных COVID-19", – повторил Марцинкив.

Отметим: ранее мэр Ивано-Франковска выступал против усиления карантина в городе. Например, в сентябре 2020 года в облцентре заявили об открытии школ и садиков, несмотря на "красную" зону.

В ноябре исполнительный комитет Ивано-Франковского городского совета сделал субботы и воскресенья рабочими, чтобы отменить введенный правительством карантин выходного дня. Также Марцинкив решил провести рождественскую ярмарку в карантин.

Вскоре мэр таки ввел карантинные ограничения в городе. А недавно он вакцинировался от COVID-19 в Центральной городской клинической больнице лишней дозой вакцины AstraZeneca (CoviShield).

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