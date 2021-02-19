Буковель продолжит работу несмотря на вспышку COVID-19: какие ограничения ввели на курорте

Буковель и другие горнолыжные курорты Ивано-Франковской области во время усиленного карантина из-за вспышки COVID-19 в регионе смогут продолжить работу, однако заведения питания будут обслуживать клиентов только на вынос.

Такое решение приняли в Госпродпотребслужбе, передает в Facebook "Канал 402" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам чиновников, работу подъемников и ресторанов разделили. Так, кататься на трассах люди смогут, а вот поесть в заведениях питания – нет.

"Мы разделяем Буковель на две части. В нашу компетенцию входит контроль за заведениями питания. Они не должны работать во время локдауна", – заявил первый заместитель начальника областного ГУ Госпродпотребслужбы Николай Сендецкий.

В то же время если люди проживают в гостинице и завтрак входит в стоимость, они смогут есть в номере или брать еду на вынос. Нарушением это считаться не будет.

Контроль за соблюдением карантинных ограничений усилят уже с 22 февраля. Для этого создадут дополнительные группы, которые ежедневно будут проводить проверки.

Такие меры карантина будут действовать в области как минимум до 28 февраля.

"Ношение масок на улице, рядом с подъемниками, соблюдение дистанции – компетенция полиции", – добавил Сендецкий.

Напомним, за 17 февраля на Ивано-Франковщине коронавирусная инфекция поразила еще 799 человек. Общее количество случаев COVID-19 в области увеличилось до 57 299.

Кабмин своим решением вернул Украину к адаптивному карантину (начинается 24 февраля) и распределению регионов страны на зоны. Также до 30 апреля продолжили режим чрезвычайной ситуации. Таким образом, в разных областях могут действовать разные ограничения.

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