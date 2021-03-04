Мэр Ивано-Франковска, который был против карантина, привился "лишней" вакциной от COVID-19
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив вакцинировался от COVID-19 в Центральной городской клинической больнице. Ему досталась "лишняя" вакцина.
Как сообщил Марцинкив в Facebook, он дал публичное согласие на вакцинацию (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Есть лишняя вакцина. И для того, чтобы развеять сомнения, я решил вакцинироваться", – сказал он перед прививкой.
По словам мэра, сейчас надо на собственном примере показывать необходимости вакцинации.
"Надо соблюдать все необходимые карантинные меры, чтобы мы скорее вернулись к нормальной жизни", – добавил он.
Напомним, ранее Марцинкив выступал против усиления карантина в Ивано-Франковске. Так в сентябре 2020 года в городе заявили об открытии школ и садиков, несмотря на "красную" зону.
В ноябре исполнительный комитет Ивано-Франковского городского совета сделал субботы и воскресенья рабочими, чтобы отменить введенный правительством карантин выходного дня.
Позже мэр передумал и таки ввел карантин в городе.
Как сообщал OBOZREVATEL:
вакцинация от COVID-19 препаратом производства Oxford/AstraZeneca (CoviShield) началась в Украине 24 февраля.
С начала кампании иммунизации в стране прививки получили уже 9568 украинцев.