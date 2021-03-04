Мэр Ивано-Франковска, который был против карантина, привился "лишней" вакциной от COVID-19

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив вакцинировался от COVID-19 в Центральной городской клинической больнице. Ему досталась "лишняя" вакцина.

Как сообщил Марцинкив в Facebook, он дал публичное согласие на вакцинацию (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Есть лишняя вакцина. И для того, чтобы развеять сомнения, я решил вакцинироваться", – сказал он перед прививкой.

По словам мэра, сейчас надо на собственном примере показывать необходимости вакцинации.

"Надо соблюдать все необходимые карантинные меры, чтобы мы скорее вернулись к нормальной жизни", – добавил он.

Напомним, ранее Марцинкив выступал против усиления карантина в Ивано-Франковске. Так в сентябре 2020 года в городе заявили об открытии школ и садиков, несмотря на "красную" зону.

В ноябре исполнительный комитет Ивано-Франковского городского совета сделал субботы и воскресенья рабочими, чтобы отменить введенный правительством карантин выходного дня.

Позже мэр передумал и таки ввел карантин в городе.

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