Буковель гудит, рынки работают: что происходит на Прикарпатье, где COVID-19 вспыхнул с новой силой

В Ивано-Франковской области коронавирус бьет рекорды, накануне регион показал наивысшую суточную заболеваемость по Украине. Больницы забиты пациентами, врачи работают на износ, Прикарпатье даже оградили блокпостами и ввели жесткий карантин.

Правда, при этом в регионе не прекращает функционировать горнолыжный курорт Буковель, где продолжают работать рестораны и развлекательные центры. А в самом Ивано-Франковске остаются открытыми промтоварные рынки и магазины, а жители не соблюдают масочный режим.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

В Ивано-Франковске врачи и медсестры валятся с ног, кислорода в больницах не хватает. Многие врачи говорят, что карантин в области ввели слишком поздно.

"Нужно было все закрывать еще перед Новым годом. В том числе запрещать церковные службы. Приехали заробитчане с Европы, пошли в церкви, потом в гости. Приехали туристы, толпами по Ивану-Франковску каждый день проезжают и проходят. Рынки работают, масочный режим никто не соблюдает, у половины маски под носом, у второй половины их нет", – возмущается врач Центральной городской больницы.

С понедельника, 22 февраля, в городе частично закрыли школы, рестораны и кафе работают на вынос, не функционируют спортклубы. Однако промтоварные магазины и рынки продолжают торговать.

"Я только что выходила на рынок, там народу как обычно. В магазины заходят, кто сколько хочет, никто не останавливает, никто не штрафует. Далеко не все носят маски. А чего вы удивляетесь, у нас мэр за предпринимателей, он отстаивает, чтобы они работали, не банкротились. Ему все равно, что в местных больницах нет мест и люди умирают. Главное, чтобы в бюджет ему деньги платили, на зарплаты чтобы чиновникам денег хватало. Полиция тоже не работает, никто не наказан, поэтому такая ситуация", – говорит OBOZREVATEL местная пенсионерка Оксана Петренко.

"У нас в Ивано-Франковске карантина не придерживались никогда. Все ходили без масок, во время локдауна многие работали. У нас полиция никого не наказывает. Наливайки открыты, пивные работают, кафе – заходи кто хочешь, ночные клубы никто не закрывал", – рассказывает местный житель Анатолий.

Сейчас в области организовали 16 контрольно-пропускных пунктов, которые проверяют всех въезжающих в регион: меряют температуру и смотрят документы в случае необходимости.

Правда, жители области в соцсетях предлагают организовать такой же пункт на въезде и выезде с Буковеля.

Также в Борогодчанах развернули мобильный госпиталь для больных коронавирусом, поскольку класть их уже некуда. Это первый подобный госпиталь в стране за последний год. А часть больных уже развозят в медучреждения соседних областей.

Именно в Ивано-Франковске мэр Руслан Марцинкив всегда отличался своей позицией относительно локдауна и ограничений. Он выступал против карантина выходного дня осенью и, как и глава Львова Андрей Садовый, пытался объявить субботы и воскресенья рабочими, чтобы обойти постановление Кабмина.

В сентябре мэр Ивано-Франковска заявлял, что красная зона для его города незаконна, вместе с несколькими градоначальниками они пытались подать заявление в Окружной административный суд Киева на правительство.

Также еще в декабре он просил правительство не вводить локдаун после Нового года. Тогда ему "хотелось, чтобы бизнес работал и зарабатывал деньги", Марцинкив уверял, что в регионе "есть позитивная тенденция по заболеваемости коронавирусом".

Однако уже с конца января количество больных в Ивано-Франковске начало резко расти. Но только в середине февраля по-настоящему забили тревогу, когда уже скрыть проблемы было невозможно.

"У нас мест почти нет. Недавно развернули дополнительные места, но и они уже заняты", – устало говорит главный врач областной инфекционной больницы Николай Столбен.

Несмотря на объявленный жесткий карантин в Ивано-Франковской области, ее главный горнолыжный курорт "Буковель" не собирается закрывать двери своих ресторанов и развлекательных центров.

Мы обзвонили несколько заведений и выяснили, что там о закрытии и не слышали. "Во сколько вы хотите прийти? В шесть? Да столик будет, мы вас ждем", – подтвердила менеджер Salo. Тоже самое ответили и в Rebra BBQ.

В заведении "Борзовареники" сказали, что у них все в порядке живой очереди. "Места будут, вы обязательно поедите. Да, некоторые ограничения у нас есть. За столиком не более четырех человек, все в масках и перчатках. Ну может быть завтра мы будем закрываться", – почувствовав неладное в вопросах, сообщил менеджер.

Сами отдыхающие рассказывают, что "Буковель" гудит день и ночь. "Какие ограничения? Все работает! Спа, бассейны, рестораны, кафе, боулинг – все открыто. На спусках полно туристов, было много снега, приехали покататься. Отличная погода. Ну какой коронавирус, вы что! Тут на морозе никакой вирус не выживет!", – похвастался один из сотрудников "Буковеля" Николай.

Действительно, в развлекательном центре курорта нам сказали, что и боулинг и караоке работают до четырех часов утра.

"В этом году как никогда много туристов. Очень много иностранцев, ведь у них в Европе локдаун, все позакрывали. Они и приехали к нам. Говорят, что тут очень хорошие трассы, вкусно готовят в ресторанах, а высокие цены на отели их не смущают. И поляков много, чехов, венгров, с Австрии приехали, с Германии целыми семьями", – говорит хозяйка апартаментов Виктория.

Так неужели на Прикарпатье так и не сделают выводов? Ведь ситуация в регионе продолжает ухудшаться с каждым днем.