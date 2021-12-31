Малыш очень спешил увидеть мир: в Харькове женщина родила в карете скорой помощи

В Харькове 31 декабря женщина родила мальчика в прямо в карете скорой помощи. Ребенок весом 3,3 килограмма и ростом 51 сантиметр родился здоровым.

Об этом сообщили в Центре экстренной медпомощи и медицины катастроф. Событие произошло около 06:00. На вызов прибыли врач Максим Перепелица и медбрат Андрей Кривонос, которые оказали акушерскую помощь роженице.

Напомним, 29 декабря в Закарпатской области 21-летняя женщина родила прямо в автомобиле скорой медицинской помощи. У новорожденного было двойное обвитие шеи пуповиной, и жизнь ему удалось спасти только благодаря оперативным и профессиональным действиям фельдшера. Прибыв на вызов, врачи выяснили, что беременная не состояла на учете у врача и схватки у нее продолжались уже около двух часов.

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Также 19-летний Роман Сасанчин и его 23-летняя жена Иванна стали родителями. У пары родилась девочка, которую назвали Елизаветой, однако роды прошли не по плану. Практически весь процесс родов певец трансливал для своих подписчиков, поэтому они с нетерпением ждали рождения его дочери. Сам Сасанчин провел весь день со своей избранницей и всячески поддерживал ее.

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