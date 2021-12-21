На Закарпатье 11-летняя девочка, забеременевшая от сожителя матери, родила ребенка

На Закарпатье 11-летняя девочка, забеременевшая от 46-летнего сожителя матери, родила мальчика. Ребенок пока находится в больнице, динамика его состояния положительна.

Новоиспеченная мама тоже чувствует себя хорошо, ее вскоре после родов выписали из больницы. Об этом сообщает издание "Украинская правда. Жизнь".

О беременности 11-летней Бьянки стало известно в октябре, тогда мама девочки привела ее на осмотр в Береговскую городскую больницу. Бьянка к тому времени находилась уже на 8 месяце.

По словам врачей, несмотря на суженный и несформированный таз, а также незрелость организма, беременность проходила более или менее нормально. После осмотра девочку отправили домой, а уже 16 ноября положили в отделение.

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Через два дня, 18 ноября, с помощью кесарева сечения она родила мальчика. Его вес составил 2 кг 500 г, а рост - 49 см. Учитывая малый вес ребенка и такой экстраординарный случай, его направили в Областную детскую больницу.

Сама Бьянка операцию перенесла хорошо, однако подхватила, вероятно, от матери, коронавирус. Поэтому после родов ее отправили на лечение в COVID-отделение.

На данный момент малолетняя роженица уже выздоровела и находится дома, а мальчик пока лежит в больнице в Мукачево.

Семья Бьянки живет в селе Гать возле Берегово. До родов, когда беременностью 11-летней девочки заинтересовалась полиция, Бьянка и ее мама Рита утверждали, что во время работы в Киеве девочка познакомилась на свалке с каким-то 14-летним Керимом, от которого и забеременела. Однако впоследствии выяснилось, что на самом деле отец ребенка – сожитель Риты, 46-летний Александр из Херсонской области.

Сейчас Бьянка живет вместе со своей 39-летней матерью, ее нынешним 46-летним сожителем Калманом, старшей сестрой Барбарой, которой 17, 19-летним братом Даниэлем и 80-летней бабушкой. У Барбары тоже уже есть ребенок – годовалый мальчик, которого она родила несовершеннолетней.

Сама Бьянка рассказала, что любит отца своего ребенка. По ее словам, он помогает ей финансово. Продолжать обучение в школе девочка не планирует, а зарабатывать хочет начать в 13-15 лет. Своего же ребенка Бьянка намерена отдать и в детский сад, и в школу.

Служба по делам детей Береговской ОТГ обратилась в суд с требованием лишить Риту материнских прав на младшую дочь. Однако Бьянку с сыном уже планируют забрать в Областной центр матери и ребенка. Здесь девочка с малышом смогут находиться до достижения ребенком 1,5-летнего возраста на полном содержании. Также малолетней маме в учреждении окажут помощь психологи, а педагоги и социальные работники научат обращаться с ребенком.

Если Риту лишат материнских прав, то, возможно, малыша по решению суда заберут от малолетней матери и отдадут в детский дом, а Бьянку – в школу-интернат, но, возможно, мать и ребенка все же оставят вместе.

Напомним, на Ривненщине 17-летняя молодая женщина родила ребенка в туалете на улице. Родные говорят, что ничего не знали о беременности дочери. Сейчас ребенок находится в реанимации областной больницы. А вот о самой роженице и о ее семье в селе ходит дурная слава.

Ранее 16-летняя девушка из поселка Трудовая Нива Апостоловского района Днепропетровской области родила ребенка в машине скорой помощи. Это вторая беременность несовершеннолетней.

Также в Черниговской области 13-летняя девочка Наталья родила дочь от 17-летнего Сергея Коцюбы. Роды прошли в городе Мена. Девочку назвали Полина, вес новорожденной 2,8 кг.