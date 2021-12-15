Ребенок сам не дышал: скандал со смертью младенца в Киеве получил продолжение, врачу вручили подозрение. Видео

В Киеве с новой силой развернулся скандал вокруг частного роддома, медика которого подозревают в смерти новорожденной девочки. Судмедэкспертиза установила, что врач несвоевременно назначил кесарево сечение и младенец задохнулся.

Медику уже сообщили о подозрении, хотя он его отвергает. Женщина же, потерявшая ребенка, говорит об издевательствах над ней и малышкой в заведении, говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Речь идет о частном роддоме в Пуще-Водице, медика которой подозревают в смерти Веры Косоговой – девочки, которая не прожила, а просуществовала на свете менее двух месяцев. Ее мама Лидия наблюдалась в этой клинике на протяжении всей беременности. За две недели до родов она почувствовала боль внизу живота, у нее началось кровотечение. Женщина сразу поехала в роддом, однако врачи вернули ее домой, впоследствии кровотечение прошло.

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Известно, что за ведение беременности и роды в этом заведении Лида с мужем заплатили более 100 тысяч гривен. Также отмечается, что случай Веры считается нетяжким преступлением и врачу за него грозит до 3 лет лишения свободы. В настоящее время он продолжает работать.

Уже в день родов Лидию подключили к датчику кардиотокографии плода (КТГ) – мониторингу, который следит за сердцебиением ребенка.

"Живот просто разрывался от боли. Попросила эпидуральную аналгезию, мне отсоединили датчики КТГ и в течение 40 минут не было данных о сердцебиении. Когда подсоединили назад – сердца уже не было слышно. Ребенок родился в коме, с мертвым мозгом", – рассказала журналистам женщина, добавив, что врачи сначала это скрывали.

По ее словам, девочка сама не дышала, температуру ей тоже держали искусственно. И все это время "ребенку кололи адреналин, чтобы поддерживать жизнедеятельность". Женщина даже сняла на камеру шприц с ним, уверяя, что медики попросту не хотели фиксировать факт смерти.

Также она пожаловалась на отношение медика и директора клиники к ней и мужу.

"Они так и не сказали, что была асфиксия. Рассказывали, что это карма, божья воля. Главный врач заявил, что это моя матка задушила ребенка. Сказали, мол, я нагрешила очень сильно, еще молода и могу родить здорового ребенка", – вспомнила Лидия.

Отмечается, что смерть маленькой Веры констатировали уже в паллиативном отделении другого заведения в Киеве, куда их перевели. Младенец просуществовал всего 55 дней.

Уголовное производство начали по статье "ненадлежащее исполнение служебных обязанностей" врачами. Судмедэксперты установили, что Лидии потребовалось срочное кесарево сечение, которое сделали позже, чем на час.

В рамках следствия подозрение вручили акушеру-гинекологу, который делал кесарево и в тот день был дежурным.

Директор роддома от общения с журналистами отказался. А подозреваемый в комментарии по телефону отметил, что виновным в смерти ребенка себя не считает.

Известно, что за ведение беременности и роды в этом заведении Лидия с мужем заплатили более 100 тысяч гривен. Также отмечается, якобы случай Веры "считается нетяжким преступлением" и врачу за него грозит до 3 лет лишения свободы. В настоящее время он продолжает работать.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле в Киеве вручили подозрение акушеру-гинекологу частной больницы. По данным следствия, он допустил ошибку во время операции, в результате чего пациентке пришлось удалить матку.