19-летний Роман Сасанчин стал отцом и рассказал о тяжелых родах жены

Победитель шоу "Голос країни-10" на телеканале "1+1" 19-летний Роман Сасанчин и его 23-летняя жена Иванна стали родителями. У пары родилась девочка, которую назвали Елизаветой, однако роды прошли не по плану.

Новостью молодой папа поделился на своей официальной странице в Instagram. На фото Роман держит на себе новорожденную красавицу и широко улыбается (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Я счастлив! Спасибо Богу за это", – говорится в подписи под постом.

Практически весь процесс родов певец трансливал для своих подписчиков, поэтому они с нетерпением ждали рождения его дочери. На кадрах видно, как еще беременная Иванна лежала на кровати, тяжело дышала и плакала.

Видео дня

Сам Сасанчин провел весь день со своей избранницей и всячески поддерживал ее. Однако в интервью инфотейнтмент-шоу "Твой день" победитель вокального шоу признался, что Иванне пришлось делать кесарево сечение.

Пара планировала партнерские роды, но в последний момент вынуждена была отказаться от этой идеи.

"Беременность проходила очень тяжело. Роды были нелегкими. Уже сегодня в два часа ночи Иванка звонит по телефону и говорит: "У меня схватки начались". С того часа я с ней сидел. Она не смогла естественно родить, ее кесерили. Буквально полчаса назад мне принесли маленькое чудо!", – сказал Роман.

Отметим, что новоиспеченную маму с мужем госпитализировали накануне. Как рассказал Роман, у его любимой сильно разболелся живот и они решили, что это значит, что начались схватки.

Коротко о звезде:

Роман Сасанчин – один из самых молодых победителей в истории "Голоса страны". 2 марта 2015 года он стал триумфатором второго сезона талант-шоу "Голос. Дети" в команде Тины Кароль. 26 апреля 2020 года исполнитель стал победителем десятого сезона талант-шоу "Голос країни" и снова в команде Кароль. Кроме желаемого кубка, молодой человек получил главный приз вокального шоу – квартиру в Киеве.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Роман и Иванна незадолго до родов поженились. Пара расписалась в тернопольском ЗАГСе и уехала праздновать домой.