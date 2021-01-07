Ляшко анонсировал поставку м-РНК вакцины от COVID-19 в Украину

Карина Бондаренко Общество 23:11, 7.01.2021 Обновлено: 23:12, 7.01.2021

Глобальный фонд доступа к вакцинам против COVID-19 (COVAX) сообщил о возможности поставки вакцины в Украину в ближайшее время.

Об этом на своей странице в Facebook 7 января написал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Он уточнил, что речь идет о м-РНК вакцине.

"P.s. получили от COVAX письмо о возможности поставок в страну м-РНК вакцины в ближайшее время", – написал Ляшко.

Скриншот.
Виктор Ляшко в Facebook

Как мы сообщали ранее, глава редакционного совета OBOZREVATEL и президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский опубликовал фотографию вакцины от коронавируса, которую незаконно могли привезти для украинских чиновников из Израиля.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Украинцам начнут платить по две пенсии: в "Слуге народа" назвали сроки

Во Львове двое киевлян осквернили мемориал Небесной сотни. Фото

В Украине устроили массовые "гуляния" перед локдауном. Фото

Зеленский отреагировал на штурм Конгресса США сторонниками Трампа

Во время штурма Капитолия США звучала русская речь: появились видео