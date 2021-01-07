Ляшко анонсував поставку м-РНК вакцини від COVID-19 в Україну

Карина Бондаренко Суспільство 23:11, 7.01.2021 Оновлено: 23:12, 7.01.2021

Глобальний фонд доступу до вакцин проти COVID-19 (COVAX) повідомив про можливість поставки вакцини в Україну найближчим часом.

Про це на своїй сторінці в Facebook 7 січня написав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Він уточнив, що мова йде про м-РНК вакцину.

"P.s. отримали від COVAX лист про можливість поставок в країну м-РНК вакцини найближчим часом", – написав Ляшко.

Скріншот.
Віктор Ляшко в Facebook

Як ми повідомляли раніше, голова редакційної ради OBOZREVATEL і президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський опублікував фотографію вакцини від коронавірусу, яку незаконно могли привезти для українських чиновників з Ізраїлю.

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