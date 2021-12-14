Лунный календарь на январь 2022: какие дни удачны для бизнеса и личной жизни

Лунный календарь на январь 2022 года поможет спланировать график дел, встреч, переговоров и прочих важных мероприятий с учетом фаз Луны. В астрологии считается, что спутник Земли может воздействовать на разные сферы жизни.

Некоторые лунные дни могут быть опасны, когда следует проявлять особенную осторожность и контролировать наплыв эмоций. Подробнее о благоприятных и неблагоприятных датах месяца читайте в материале OBOZREVATEL.

Дни 4, 5, 6, 11, 12, 19, 20 и 27 января в целом благоприятны для бизнеса и личной сферы.

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Дни 2, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 21 и 22 января в целом неудачны для знакомств, новых начинаний, бизнеса и других сфер.

Остальные лунные дни января 2022 года являются нейтральными.

Новолуние – 2 января в 20:36 по Киеву.

Полнолуние – 18 января в 01:51 по Киеву.

Убывающая Луна – 1 января и 19-31 января.

Растущая Луна – 3-17 января.

Ранее OBOZREVATEL публиковал православный календарь на январь 2022 года. В первый месяц года украинцы отмечают несколько больших церковных праздников.

О выходных в январе-2022 в Украине читайте в материале по ссылке.