Лунный календарь на январь 2022: какие дни удачны для бизнеса и личной жизни
Лунный календарь на январь 2022 года поможет спланировать график дел, встреч, переговоров и прочих важных мероприятий с учетом фаз Луны. В астрологии считается, что спутник Земли может воздействовать на разные сферы жизни.
Некоторые лунные дни могут быть опасны, когда следует проявлять особенную осторожность и контролировать наплыв эмоций. Подробнее о благоприятных и неблагоприятных датах месяца читайте в материале OBOZREVATEL.Благоприятные лунные дни в январе 2022 года
Дни 4, 5, 6, 11, 12, 19, 20 и 27 января в целом благоприятны для бизнеса и личной сферы.
Дни 2, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 21 и 22 января в целом неудачны для знакомств, новых начинаний, бизнеса и других сфер.
Остальные лунные дни января 2022 года являются нейтральными.
Новолуние – 2 января в 20:36 по Киеву.
Полнолуние – 18 января в 01:51 по Киеву.
Убывающая Луна – 1 января и 19-31 января.
Растущая Луна – 3-17 января.
Ранее OBOZREVATEL публиковал православный календарь на январь 2022 года. В первый месяц года украинцы отмечают несколько больших церковных праздников.
О выходных в январе-2022 в Украине читайте в материале по ссылке.